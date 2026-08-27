Predsjednik HDZ-a 1990 i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ilija Cvitanović, izjavio je za N1 da bi primjena novih izbornih tehnologija mogla drastično utjecati na rezultate oktobarskih izbora. Govoreći o učinku stranaka okupljenih u Petorki, rekao je da žele ponuditi alternativu HDZ-u BiH, ali i mogućnost izbora unutar hrvatskog biračkog tijela.

“Prema nekim mojim neprovjerenim procjenama koje dobijam s terena, ne manje od 20 posto niži rezultati. Samo zbog novih izbornih tehnologija, stranaka koje godinama vladaju u BiH, ove tri ključne”, rekao je Cvitanović.

Vjeruje da će birači sada moći biti sigurniji da će njihova izborna volja biti sačuvana.

“Birački odbori neće moći mijenjati volju birača. Dakle, siguran sam da će drastično i značajno utjecati na same rezultate, proces glasanja i želju birača da izađu na izbore jer im niko neće ukrasti ono što je vrlo vrijedno, a to je njihova izborna volja”, rekao je.

Govoreći o razlikama između HDZ-a BiH i Petorke, Cvitanović je ocijenio da je sadašnje hrvatsko političko vodstvo, uprkos decenijama vlasti, ostavilo neriješena ključna nacionalna i društvena pitanja.

“HDZ BiH vlada 25 ili 30 godina i pokazao je da nije sposoban riješiti ključna nacionalna pitanja niti zaustaviti egzodus Hrvata i ostalih građana, da je pun klijentelizma, nepotizma i korupcije”, ustvrdio je Cvitanović.

Petorku je opisao kao političku grupaciju desnog centra, sa “jasnim državotvornim stavovima” prema Bosni i Hercegovini, koja se zalaže za ravnopravnost konstitutivnih naroda.

Pored izmjena Izbornog zakona, kao ključne prioritete naveo je zaustavljanje emigracije, stvaranje uslova za povratak mladih i oslobađanje pravosuđa od političkog uticaja.

“Oslobađanje svih ostalih segmenata života u BiH počinje s pravosuđem. Milijarde su nestale iz ove zemlje i vladavina prava mora funkcionisati, bez obzira iz čijih redova dolaze odgovorni”, rekao je.

Cvitanović nije isključio mogućnost da se izmjene Izbornog zakona postave kao uslov za formiranje vlade nakon izbora.

“Zašto ne? Vrijeme je… Imali smo garanciju predsjednika HDZ-a BiH da se Vlada Federacije neće formirati prije izmjena Izbornog zakona. Nakon toga, ljudi su govorili da će se to desiti za šest mjeseci, pa za 15 ili 20 dana, a prošle su hiljade dana i ništa nije urađeno”, rekao je.

Ocijenio je da su odnosi između Hrvata i Bošnjaka ključni za stabilnost i evroatlantski put BiH, dodajući da se kompromis često u javnosti unaprijed predstavlja kao izdaja.

Govoreći o Rezoluciji Hrvatskog sabora o položaju Hrvata u BiH, Cvitanović je rekao da je učestvovao u njenom početnom kreiranju. Izrazio je žaljenje što se u dokumentu ne govori i o, kako je naveo, katastrofalnom položaju Hrvata u Republici Srpskoj.

Na pitanje da li je taj dio izostavljen zbog bliskosti HDZ-a BiH i SNSD-a, odgovorio je da je to “vrlo moguće”.

Cvitanović smatra da se može očekivati ​​nastavak političkih blokada ako isti politički akteri ostanu na vlasti i nakon izbora.

“Ako isti ljudi upravljaju procesima i donose odluke, moramo očekivati ​​isti scenario: blokade, stagnaciju, emigraciju, nezadovoljstvo, apatiju i depresiju u društvu”, rekao je.

Kada je riječ o ulozi međunarodne zajednice, ocijenio je da BiH mora početi funkcionirati bez visokog predstavnika i stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, ali da prvo mora ispuniti svoje obaveze, uključujući i usvajanje zakona o državnoj imovini.

“Ako se politika nastavi kao što je to činila u protekle četiri, osam ili 12 godina, svaki visoki predstavnik koji ovdje dođe doživjet će duboku starost”, zaključio je Cvitanović.

(Kliker.info-agencije)