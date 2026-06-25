Nakon velike pobjede u Seattlu nad Katarom (3:1) s kojom je Bosna i Hercegovina osigurala nokaut fazu, prvi put u istoriji, putem društvenih mreža se oglasio i prvi čovjek bh. fudbala Vico Zeljković.

„Ponosan sam na ono što smo večeras pokazali, iako je najteže igrati “unaprijed dobijene” utakmice. Prije samo nekoliko godina ovakav rezultat mnogima je djelovao nedostižno, a danas smo u situaciji da nakon grupne faze Svjetskog prvenstva govorimo o gotovo izvjesnom plasmanu u eliminacionu fazu, što predstavlja istorijski uspjeh.

Ova ekipa je pokazala karakter, zajedništvo i vjeru u sebe onda kada je to bilo najpotrebnije. Zato čestitam igračima, stručnom štabu, potpredsjednicima, Izvršnom odboru i svim ljudima u Savezu koji su svojim radom doprinijeli ovom rezultatu.

Bez obzira na konačan rasplet, večerašnji rezultat je još jedna potvrda da se bh. fudbal kreće u dobrom pravcu. Napravljen je istorijski iskorak u odnosu na prethodno Svjetsko prvenstvo, uz osvojen veći broj bodova i kontinuitet dobrih izdanja“, poručio je predsjednik Fudblskog saveza BiH.

(Kliker.info-NN)