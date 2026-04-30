Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino razriješio sve dileme : Iran će igrati na Svjetskom prvenstvu!
Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino razriješio je dileme oko nastupa Irana na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, jasno poručivši da će ta selekcija učestvovati na turniru i igrati svoje utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama.
Govoreći na kongresu FIFA-e u Vancouveru, Infantino je naglasio:
“Želim odmah potvrditi da će Iran, naravno, igrati na Svjetskom prvenstvu 2026. i da će igrati u Sjedinjenim Američkim Državama.”
Prema rasporedu, Iran bi trebao igrati utakmice grupne faze protiv Novog Zelanda 15. juna i Belgije 21. juna u Los Angelesu, dok će protiv Egipta igrati pet dana kasnije u Seattleu.
Političke tenzije dovele do neizvjesnosti
Nastup Irana bio je pod velikim znakom pitanja zbog zategnutih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Početkom 2026. Iran se našao na listi zabrane putovanja administracije Donalda Trumpa, uz stroge vizne restrikcije, što je dodatno zakomplikovalo situaciju.
Problemi su se nastavili i kasnije – pojedinim članovima delegacije odbijene su vize za žrijeb, iako su kasnije ipak dobili dozvolu za dolazak. Također, iranskim zvaničnicima nedavno je odbijen ulazak u Kanadu, zbog čega nisu prisustvovali FIFA kongresu.
Situacija je dodatno eskalirala nakon napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran krajem februara, u kojima su stradali ajatolah Ali Hamenei i više visokih zvaničnika, što je dovelo do novog sukoba.
U tim okolnostima, Donald Trump je izjavio da mu nije važno hoće li Iran igrati na prvenstvu, dok su iranski zvaničnici u jednom trenutku poručili da reprezentacija neće nastupiti „ni pod kojim okolnostima“.
Pokušaji rješenja i konačna odluka
Tokom proljeća vođeni su brojni razgovori i pokušaji kompromisa. Iran je razmatrao opciju igranja utakmica u Meksiku, a čak se pojavila i ideja da Italija zamijeni Iran na turniru, što je brzo odbijeno.
Infantino je na kraju istakao osnovnu poruku FIFA-e:
Time je stavljena tačka na višemjesečnu neizvjesnost – Iran će ipak biti dio Mundijala 2026. godine.
