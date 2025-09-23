Predsjednik Brazila Liula da Silva u UN-u: Pod ruševinama Gaze je zakopan mit o etičkoj izuzetnosti Zapada
Brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva je u svom obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija upozorio da svijet svjedoči očuvanju međunarodnog poretka obilježenog “ponovljenim ustupcima moćnicima, napadima na suverenitet, proizvoljnim sankcijama i unilateralnim intervencijama koje postaju pravilo”.
On je održao sveobuhvatan govor u kojem je istakao prijetnje multilateralizmu, demokratiji i globalnom miru.
“Multilateralizam se nalazi na novoj raskrsnici. Autoritet organizacije je doveden u pitanje. Svjedočimo očuvanju međunarodnog poretka obilježenog ponovljenim ustupcima moćnicima, napadima na suverenitet, proizvoljnim sankcijama i unilateralnim intervencijama koje postaju pravilo“, rekao je Lula.
Naglasio je opasnosti od autoritarizma, ističući: “Antidemokratske snage pokušavaju pokoriti institucije i ugušiti slobode. One obožavaju nasilje, veličaju neznanje, djeluju kao fizičke i digitalne milicije i ograničavaju slobodu štampe“.
Predsjednik Brazila imao je posebno oštre riječi za zemlje koje podržavaju Izrael u njegovom tekućem sukobu s Hamasom.
Oštro je osudio napad na Izrael 7. oktobra 2023. ali je istakao da ništa ne može opravdati trenutni genocid u Gazi.
“Pod tonama ruševina su zakopane desetine hiljada nevinih žena i djece. Tamo vidimo da je također zakopano i međunarodno humanitarno pravo, kao i mit o etičkoj izuzetnosti Zapada“, rekao je.
“Glad se koristi kao oružje rata, a prisilno raseljavanje stanovništva prolazi nekažnjeno. Palestinski narod je u opasnosti da nestane“, dodao je.
(Kliker.info-agencije)
Komentari