Predsjednici država posrednica i Donald Trump potpisali sporazum o Gazi : “Prošlo je 3000 godina da dođe do ovoga”

Države posrednice u pregovorima o kraju rata u Gazi Egipat, Katar i Turska s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ponedjeljak su potpisali dokument o kraju rata u toj enklavi.

Dokument je potpisan tokom međunarodnog sastanka na vrhu dvadesetak svjetskih čelnika u egipatskom crvenomorskom odredištu Šarm el-Šeiku.

„Ovo je izuzetan dan za svijet, izuzetan dan za Bliski istok”, rekao je Trump uoči potpisivanja tog teksta koji po njemu utvrđuje „pravila” za nastavak mirovnog procesa.

U egipatski grad na jugu Sinaja stigao je i palestinski predsjednik Mahmud Abas, no ne i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, iako je ranije najavljen. Na skupu nije zastupljen niti Hamas.

Trump je pozdravio “vrlo važnu ulogu” koju je odigrao domaćin skupa egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi u pregovorima koji su doveli do prekida vatre u Gazi, nakon čega je uslijedila razmjena talaca i palestinskih zatvorenika.