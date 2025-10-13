hamburger-icon

Kliker.info

Predsjednici država posrednica i Donald Trump potpisali sporazum o Gazi : “Prošlo je 3000 godina da dođe do ovoga”

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Predsjednici država posrednica i Donald Trump potpisali sporazum o Gazi : “Prošlo je 3000 godina da dođe do ovoga”

13 Oktobra
20:16 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

Države posrednice u pregovorima o kraju rata u Gazi Egipat, Katar i Turska s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ponedjeljak su potpisali dokument o kraju rata u toj enklavi.

Dokument je potpisan tokom međunarodnog sastanka na vrhu dvadesetak svjetskih čelnika u egipatskom crvenomorskom odredištu Šarm el-Šeiku.

„Ovo je izuzetan dan za svijet, izuzetan dan za Bliski istok”, rekao je Trump uoči potpisivanja tog teksta koji po njemu utvrđuje „pravila” za nastavak mirovnog procesa.

U egipatski grad na jugu Sinaja stigao je i palestinski predsjednik Mahmud Abas, no ne i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, iako je ranije najavljen. Na skupu nije zastupljen niti Hamas.

Trump je pozdravio “vrlo važnu ulogu” koju je odigrao domaćin skupa egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi u pregovorima koji su doveli do prekida vatre u Gazi, nakon čega je uslijedila razmjena talaca i palestinskih zatvorenika.

Al-Sisi je Trumpu poručio da je on jedini “sposoban donijeti mir u našu regiju.”
Nakon potpisivanja sporazuma Trump je istakao da je sporazum toliko važan da će spriječiti Treći svjetski rat, koji bi se, kako je naveo, mogao dogoditi na Bliskom istoku.

“Prošlo je 3000 godina da dođe do ovoga, možete li vjerovati? I ovaj put će opstati”, pompezno je zaključio američki predsjednik.

Nakon njega plan su potpisali egipatski predsjednik Abdel Fattah al Sisi i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

(Kliker.info-agencije)

 

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku