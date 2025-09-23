Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar u UN : “Nismo spriječili genocid u Srebrenici, zaustavimo ga u Gazi”

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar danas je u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija pozvala države članice da zajedničkim glasom odbace aroganciju, mržnju i nepravdu, upozorivši da svijet ne smije pristati na poredak u kojem prevladava isključivo sila.

“Ako udružimo snage i učinimo da se naš glas čuje, niko nas ne može ignorisati. Čak ni najarogantnije zemlje i pojedini političari”, rekla je predsjednica Nataša Pirc Musar.

“Jednostavno ne možemo dozvoliti nasilje, neznanje i pasivnost. Ne dok posjedujemo moć riječi. Oklijevanje nije opcija. Za većinu nas, članica UN-a, ne vrijedi da moć stvara pravo, već upravo suprotno. Ne smijemo dopustiti da nas moć nekolicine ignoriše. Ne smijemo se predati svijetu u kojem vlada isključivo sila”.

“Dokažimo da odbacujemo aroganciju, mržnju i namjerno sljepilo prema nedostatku jednakosti i pravde, prema agresorskim ratovima, zločinima protiv čovječnosti i genocidu. Jer to nas razara generacijama”, navela je.

Na kraju je istakla:

“Nismo zaustavili Holokaust, nismo zaustavili genocid u Ruandi, nismo zaustavili genocid u Srebrenici. Moramo zaustaviti genocid u Gazi. Više nema opravdanja”.

(Kliker.info-agencije)