Predsjednica Općinskog suda u Gradačcu Slobodanka Kojić : “PU Gradačac nije navela dokaze nasilja ni da je Nermin osuđivan”

Predsjednica Općinskog suda u Gradačcu Slobodanka Kojić održala je press-konferenciju na kojoj je objašnjavala postupanje suda u slučaju Nermina Sulejmanovića.

Podsjećamo, Sulejmanović je skončao kao trostruku ubica, nakon što je prvo ubio svoju bivšu partnerku Nizamu Hećimović jer ga je prijavila policiji za nasilje.

Nakon ubistva, procurili su dokumenti koji su ukazivali da je sutkinja suda u Gradačcu odbacila prijedlog da se Sulejmanovići izrekne ikakva mjera zabrane nakon što ga je Nizama prijavila za nasilje.

Predsjednica Općinskog suda u Gradačcu Slobodanka Kojić obrazložila je zbog čega sutkinja Lejla Numanović nije donijela odluku o određivanju mjera višestrukom ubici, a na osnovu prijave PU Gradačac. Istakla je kako je policija tražila mjeru zabrane prilaska, ali da nije dostavila dokaze već samo službenu zabilješku iz koje se, kako navodi, ne mogu utvrditi ni detalji nasilja jer nisu navedeni. Istakla je i kako povezivanje sutkinje Numanović sa Sulejmanovićem nije prihvatljivo jer ona živi u Tuzli i samo radi u Gradačcu te je udata i majka dvoje djece koja nije poznavala ubicu niti sarađivala.

“Ja nikoga ne želim da krivim, da kažem kriva je policija ili ova ili ona. Ja samo iznosim činjenice o tome da su neopravdani napadi na sutkinju Lejlu Numanović”, rekla je Kojić.

No, iz svega što je kazala – policija je napravila niz propusta.

“Tačno je da je policija podnijela zahtjev. Kod svakog zahtjeva, otpužnice, sve činjenice koje stoje u tom pravnom aktu moraju se dokazati. Ovdje nije bilo dokaza. Ovdje je bila službena zabilješka Policijske uprave Gradačac i bila samo izjava oštećene Nizame Hećimović gdje je ona koristila pravo i odbila da svjedoči. Policija je insistirala i uzela izjavu i nakon toga bi svaka odluka suda bila bi nezakonita“.

„Zakon o krivično postupku je stupio na snagu 2003. godine, po tom zakonu dokaze za sud prikuplja policija i tužilaštvo. Sud ne prikuplja dokaze. To što kažete da su se mogli saslušati policajci, jesu. Ali to je morala uraditi policija. U sudskoj praksi sudija ne saslušava ni nasilnika ni žrtvu, sudija donosi odluku samo na osnovu onoga što je PU dostavila. I moglo se tu što šta uraditi. Mogli su se saslušati ti policajci, to ne radi sudija“, zaključila je.

Potom je istakla da policijska zabilješka koju su napravili policajci iz noći kada je Nizama prijavila nasilje ne može biti dokaz. Ona je pročitala tu zabilješku.

“27.7 2023. je datum na njoj, vjerovatno greška. U službenim prostorijama PS Gradačac Čakar Ervin i Ćerimagić Mirnes po prijavi Nizame Hećimović koja je prijavila svog nevjenčanog supruga 3. na 4. 8. 2023. u Gradačcu gdje se od istog odselila te joj je prijetio i ona je ugasila telefon kako ne bi dobivala pozive.

4.8 oko 15,40 patroli je od strane rukovodioca smjene Numanović Rešida naloženo da postupi po prijavi i sasluša optuženog Sulejmanović Nermina. On negira navode i patroli izvaljuje da Nizami nije upućuvao prijetnje niti imao kontakt. O tome upoznat istražitelj Jahić Ejub koji je sa prijaviteljicom obavio razgovor”, navodi se u zabilješci.

Kojić je navela kako u spisu koji je dostavljen uopće nije bilo kaznene evidencije za Nermina Sulejmanovića.

“Ja njega znam, određivala sam mu priotvor. On je u stanju da dođe ovdje i pobije nas sve”.

Ponovo je i da sutkinja Lejla Numanović nije imala dokaze da je bilo nasilja pa zbog toga nije obavijestila centar za socijelni rad, kao ni da uopće nije znala adresu Nizame Hećimović.

(Kliker.info-FTV)