Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić poručila Dodiku i Čoviću : Politička prostitucija ne može i neće vječno trajati

Povodom sastanka Milorada Dodika i Dragana Čovića u Banjoj Luci, Sabina Ćudić, predsjednica Naše stranke, poručila je Dodiku da je srozao ste Republiku Srpsku: politički, institucionalno i ekonomski, saopćeno je iz Naše stranke.

– Na naplatu vam za već nekoliko mjeseci dolazi 1,6 milijardi dugovanja, stotine miliona u propalim koncesijama, a sada teturate u zaborav očajnički se pokušavajući zadržati na naslovnicama. Kada smo kod naslovnica, da još uvijek postoji kultni hrvatski časopis Feral Tribune, ujutro biste s Draganom Čovićem osvanuli na naslovnici, u ne tako atraktivnim pozama, ali koje bi zorno ilustrirale vaš odnos. Međutim, politička prostitucija ne može neće vječno trajati – kazala je Ćudić.

Kako navodi, pod Dodikovim rukovodstvom, institucije su postale sluge privatnih interesa, a građani taoci retorike koja ne rješava ništa, nego stalno proizvodi krizu.

– Presuda za nepoštovanje državnih institucija, koju ste priznali i platili, jasno govori: niste nikakav državnik, niste predsjednik, niste nadležni, vi ste politički penzioner koji pokušava vještački održati puls, proizvodeći neprijatelje i izmišljajući podjele. Vaš ‘partner’ Čović se kladi na vas zbog ko zna kakvih ucjena kojima možete jedan drugom prijetiti u slučaju raskidanja braka sklopljenog sa predbračnim ugovorom – koji očito podrazumijeva da se o pravima Hrvata u RS-u ne smije progovoriti. Podjela FBiH je pucanj u prazno, pokušaj da sakrijete propast u koju ste gurnuli RS pod krinkom nacionalne brige. Ni građani ni teritorija vam neće biti moneta za vaše ucjene – navodi Ćudić.

(Kliker.info-Fena)