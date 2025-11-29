Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić :Podržat ćemo Bećirovića, Čović je dobio odgovor u Ambasadi, Dodik plaća cijenu (Video)

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić, koja je bila gošća novog izdanja podcasta Vijesti.ba, navodi da će podrška Bećiroviću biti i šira od one u oktobru 2022. godine.

Koju je politički cijenu spremna platiti i za šta. Ko su politički mešetari koji trguju resursima zemlje i građana u vlastitu korist.

Šta će biti do 16. decembra. To je rok za usvajanje dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača.

“Iz EU nisu došli nikakvi signali o kojima govori Dragan Čović po pitanju glavnog pregovarača BiH s EU. Mirko Šarović ima našu podršku da bude glavni pregovarač. Vrlo smo otvoreni za razgovor, nećemo biti kamen spoticanja. Usvojit ćemo odluku koja se tiče osnivanja Ureda, a onda moramo razgovarati o modalitetu izbora”, kaže Ćudić.

Zašto je pokušaj smjene preživo Marinko Čavara, Ćudić otkriva koji je ključni razlog zbog kojeg Čavara nije smijenjen.

“Najmanji je problem, i najlakše ćemo smijeniti gospodina u januaru, ako se ciljevi ne ispune”, kaže Ćudić i dodaje da su HDZ i Dragan Čović blokirali rekonstrukciju Vijeća ministara, odnosno imenovanje ministra sigurnosti.

“Način na koji je Milorad Dodik došao za pregovarački stol o sankcijama, ali po koju cijenu. Ako je vrijedno platiti prirodnim resursima, novcem građana, da se neko lično spasi, onda nije tako teško doći za te stolove ni u Washingtonu, ni u Moskvi, ni u Pekingu”, kaže Ćudić.

Dodaje da će “vrijeme pokazati šta je sve Dodik uradio da spasi sebe” te da SNSD mora isporučiti Južnu interkonekciju.

“Ukoliko se ekonomski interes Amerike, po pitanju Južne interkonekcija, bude vezao za politički interes nekoga od aktera koji radi destrukciju BiH, onda to neće proći. Ali, neumoljiva je snaga američkog kapitalizma, koja sigurno neće svoje interese vezati za interese Milorada Dodika i Dragana Čovića”, kaže Ćudić.

Ona je otkrila šta je govorio i kako se ponašao Dragan Čović na sastanku, te šta je bio njegov cilj.

“Itekako je dobio odgovor”, kaže Ćudić i pojašnjava kakav.

Razgovarali smo i o brojnim drugim temama. Zašto se ne gradi tunel Prenj, zašto se ne radi brza cesta prema Tuzli. Šta je sa digitalizacijom, kakvo je stanje u Kantonu Sarajevo…

(Vijesti.ba)