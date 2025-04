Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen : “Zapad kakav znamo više ne postoji”

Na pitanje da li Evropa postaje najvažniji garant zapadnih vrijednosti u svijetu, Von der Leyen je odgovorila.

“Zapad kakav smo poznavali više ne postoji. Svijet je postao globus i geopolitički, a danas naše mreže prijateljstva protežu se širom svijeta, kao što možete vidjeti u debati o carinama. Pozitivna nuspojava je to što trenutno vodim bezbroj razgovora sa šefovima država i vlada širom svijeta koji žele zajedno s nama raditi na novom poretku. Ovo važi od Islanda do Novog Zelanda, od Kanade do Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i za Indiju, Maleziju, Indoneziju, Filipine, Tajland, Meksiko i Južnu Ameriku. Upravo sada, mogla bih da vodim ove razgovore 24 sata dnevno”, rekla je.

Ističe i kako svi traže veću trgovinu s Evropom.

“Također se radi o uspostavljanju zajedničkih pravila i predvidljivosti. Evropa je poznata po svojoj predvidljivosti i pouzdanosti, što se ponovo počinje posmatrati kao nešto veoma vrijedno. S jedne strane, ovo je veoma zadovoljavajuće, s druge strane, naravno, postoji i ogromna odgovornost koju moramo ispuniti”, poručuje.

Govorila je i o tome da li se Evropa “oprašta” od Amerike.

“Ja sam veliki prijatelj Sjedinjenih Američkih Država, uvjereni atlantista. Čvrsto vjerujem da prijateljstvo između Amerikanaca i Evropljana ostaje. Nova realnost uključuje i činjenicu da mnoge druge države nastoje da nam se približe. 13 posto globalne trgovine odvija se sa Sjedinjenim Američkim Državama. To je puno. Ipak, 87 posto svjetske trgovine je sa drugim zemljama. I svi žele predvidljivost i pouzdana pravila. Evropa to može da osigura. Sada moramo iskoristiti ovaj zamah da otvorimo nova tržišta za naše kompanije i uspostavimo što bliži odnos sa mnogim zemljama koje imaju iste interese kao i mi”, zaključila je.

