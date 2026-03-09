Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen : EU se više ne može oslanjati na poredak zasnovan na pravilima
Evropska unija mora biti spremna odlučnije projicirati svoju moć jer se više ne može oslanjati isključivo na međunarodni “poredak zasnovan na pravilima” u suočavanju s rastućim prijetnjama, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Govoreći na konferenciji za ambasadore EU, Von der Leyen je upozorila da se globalno okruženje brzo mijenja te da evropske institucije i mehanizmi odlučivanja moraju pratiti tu dinamiku.
“I dalje ćemo braniti i podržavati poredak zasnovan na pravilima koji smo izgradili zajedno s našim saveznicima, ali više se ne možemo oslanjati na njega kao jedini način zaštite naših interesa niti pretpostavljati da će nas njegova pravila zaštititi od složenih prijetnji s kojima se suočavamo”, rekla je Von der Leyen.
Dodala je da Evropska unija mora hitno preispitati vlastiti način djelovanja u svijetu koji je sve nestabilniji i obilježen geopolitičkim rivalstvima.
“Hitno moramo razmisliti da li su naša doktrina, naše institucije i način donošenja odluka – koji su oblikovani u poslijeratnom svijetu stabilnosti i multilateralizma – uspjeli pratiti brzinu promjena oko nas”, kazala je predsjednica Evropske komisije.
Von der Leyen je također otvorila pitanje da li postojeći evropski sistem, koji se često oslanja na konsenzus i kompromis među državama članicama, jača ili slabi međunarodni kredibilitet Evropske unije.
“Moramo se zapitati da li sistem koji smo izgradili – sa svim dobronamjernim pokušajima postizanja konsenzusa i kompromisa – danas više pomaže ili odmaže našoj vjerodostojnosti kao geopolitičkog aktera”, poručila je.
(Kliker.info-Reuters)
Komentari