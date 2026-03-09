Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen : EU se više ne može oslanjati na poredak zasnovan na pravilima

“I dalje ćemo braniti i podržavati poredak zasnovan na pravilima koji smo izgradili zajedno s našim saveznicima, ali više se ne možemo oslanjati na njega kao jedini način zaštite naših interesa niti pretpostavljati da će nas njegova pravila zaštititi od složenih prijetnji s kojima se suočavamo”, rekla je Von der Leyen.

Dodala je da Evropska unija mora hitno preispitati vlastiti način djelovanja u svijetu koji je sve nestabilniji i obilježen geopolitičkim rivalstvima.

“Hitno moramo razmisliti da li su naša doktrina, naše institucije i način donošenja odluka – koji su oblikovani u poslijeratnom svijetu stabilnosti i multilateralizma – uspjeli pratiti brzinu promjena oko nas”, kazala je predsjednica Evropske komisije.

Von der Leyen je također otvorila pitanje da li postojeći evropski sistem, koji se često oslanja na konsenzus i kompromis među državama članicama, jača ili slabi međunarodni kredibilitet Evropske unije.