Predsjedavajući Predsjendištva BiH Željko Komšić : Oružane snage BiH su primjer da se u našoj zemlji možemo dogovoriti

U kasarni “Rajlovac” danas je održana svečanost povodom obilјežavanja 1. decembra – Dana Oružanih snaga BiH. Tokom svečanosti su postrojene jedinice, taktičko-tehnički zbor, obratili su se visoki zvaničnici, a dodijeljena su i priznanja pripadnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH.

Ceremoniji je prisustvovao i predsjedavajući Predsjendištva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je u obraćanju naglasio da su Oružane snage Bosne i Hercegovine najbolji primjer da su moguće uspješne reforme u našoj državi.

Komšić ističe da je na primjeru Oružanih snaga BiH dokazano da se u BiH može dogovoriti, te da je i tada trebalo napraviti mnogo kompromisa te uložiti puno znanja, volje i odlučnosti da se to uradi.

– Istine radi, to je urađeno uz veliku pomoć prijatelja iz međunarodne zajednice. Danas, 20 godina kasnije, možemo reći da naše Oružane snage predstavljaju faktor stabilnosti u cijeloj državi. Tokom ove godine, kao i ranije, pokazali ste da ste uvijek spremni pomoći građanima naše domovine, bilo individualno ili u sklopu kolektiva, odnosno vaših formacijskih jedinica.

Time dokazujete da su Oružane snage Bosne i Hercegovine obučene i spremne da izvrše jednu od misija propisanih Zakonom o odbrani BiH – istakao je Komšić.

Napomenuo je da su Oružane snage BiH pokazale da su spremne predstavljati našu zemlju u međunarodnim misijama te da su se više puta dokazale kao pouzdan partner saveznicima Bosne i Hercegovine.

– Svoje zadatke izvršavali ste do sada i na drugim kontinentima, prvenstveno u Aziji i Africi. Na našu žalost, sada se krvavi rat vodi na našem kontinentu, u Evropi. Ponovo neke zemlje, kršeći međunarodno pravo, vrše agresiju na svog susjeda. To nam govori da u današnjem vladajućem svjetskom poretku, ako se ovo što živimo može uopće nazvati poretkom, moramo biti mudri, vodeći računa prije svega o našim interesima, a posebno o miru i stabilnosti BiH – poručio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez kazao je da su Oružane snage najbolje integrisani dio bh. društva.

– S ponosom mogu da kažem da imamo nekoliko deklarisanih jedinica po NATO standardima. Naše Oružane snage su pored svakodnevnih zadataka imale dosta složenih vježbi, koje su obavljale pod nadzorom NATO snaga. Imale su brojne intervencije i pružanja pomoći civilnom stanovništvu prilikom elementarnih nepogoda, a učestvovale su u mirovnim misijama širom svijeta – kazao je Helez i dodao da će OSBiH uvijek biti spremne da brane suverenitet, teritorijalni integritet, ustavnost i granice BiH.

Ministar napominje da je BiH od partnertskih država daleko najbliža da postane član NATO saveza te da je uvjeren da će OSBiH učestvovati u mirovnim misijama u Gazi.

Zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović je kazao da je stav saveznika BiH, da je reforma oružanih snaga, jedna od najbolje odrađenih reformi u postdejtonskoj BiH.

– Ovo je jedinstven primjer u svijetu, gdje su tri zaraćene formacije ujedinjene u jednu – Oružane snage BiH. Zbog toga je bitno da pazimo na svaku izgovorenu riječ i postupak, kako bi se svi pripadnici OSBiH osjećali komotno u sistemu odbrane, bez obzira na njihovu nacionalnu, etničku ili vjersku pripadnost – rekao je Goganović.

