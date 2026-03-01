Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komši: Prvi mart – dan hrabrosti, slobode i zajedničkog života (Video)

U sarajevskoj Vijećnici održan je svečani prijem povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Događaj su organizirali predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, a prisustvovao mu je veliki broj zvanica iz svijeta politike, religije i diplomatskog kora.

U svom govoru, predsjedavajući Predsjedništva Željko Komšić istaknuo je značaj ovog dana za sve građane BiH:

“Večeras slavimo najznačajniji događaj u istoriji naše zemlje – 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Taj dan, prije 34 godine, naša domovina je stekla nezavisnost putem demokratske odluke građana na referendumu. Prvi mart predstavlja izraz vjekovnih težnji naših građana za samostalnošću i suverenošću.”

Komšić je podsjetio na turbulentnu istoriju Bosne i Hercegovine, uspoređujući je s rijekom koja tone i izviruje kroz epohe, ali nikada ne gubi smisao postojanja. Naglasio je da je upravo hrabrost običnog čovjeka i nepokolebljiv duh građana ono što je kroz stoljeća čuvalo Bosnu i Hercegovinu.

“Ono što vijekovima ovu zemlju drži na okupu jeste njen karakter i ono što ona jeste u svom biću i suštini. U prirodi njenog karaktera stanuju generacije ljudi koje su bile spremne da za nju polože svoje živote, a sve kako bi odbranile Bosnu i Hercegovinu i bosanski način života,” rekao je Komšić.

Predsjedavajući je posebno naglasio značaj bosanskog načina života, u kojem različite vjerske i etničke zajednice žive i poste zajedno, unatoč promjenama carstava i političkih uređenja kroz istoriju. Upravo taj način života, temelj jednakosti i zajedništva, omogućio je održavanje referenduma o nezavisnosti i oblikovanje suverene države.

Komšić je također istakao globalne izazove i prijetnje.

“Danas, gledajući istini u oči, moramo priznati da je naša ideja jednakosti i zajedničkog života u velikoj krizi. U svijetu se vodi sukob civilizacija, a mi moramo ostati vjerni sebi i onome što ova zemlja oduvijek jeste – mjesto slobode i suživota.”

Govoreći o mladim generacijama, Komšić je izrazio nadu u budućnost.

“Trideset godina mira u Bosni i Hercegovini pokazalo je sposobnost zemlje da se digne iz pepela. Ta nova generacija neće dopustiti da Bosna i Hercegovina propadne, već će je čuvati i graditi na vrijednostima zajedničkog života.”

Na kraju, predsjedavajući je svim građanima u domovini i širom svijeta čestitao Dan nezavisnosti.

“Svim Bosancima i Hercegovcima, u domovini i širom svijeta, čestitam Dan nezavisnosti!”

Svečani prijem u Vijećnici još jednom je podsjetio na značaj 1. marta i vječne težnje građana Bosne i Hercegovine za slobodom, suverenitetom i zajedničkim životom.

(Kliker.info-BHRT)