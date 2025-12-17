Predsjedavajući Predsjedništva BiH u Briselu : Bošnjake, koji najviše podržavaju EU put, lažno optužuje kao “radikale” (Video)

“Svejedno, to nije pomoglo javnom medijskom servisu i BHT -u koji je u dugovima radi opstrukcija entiteta u raspodjeli prihoda. To može dovesti do gašenja javnog radio i televizijskog servisa Bosne i Hercegovine. Ako me pitate kako izaći iz svih ovih problema i kako pristupiti izazovima pravilno – reći ću vam – putem demokracije. Kako sam shvatio, Komisija je nedavno predstavila dokument pod nazivom „Europski demokratski štit“, predlažući niz konkretnih mjera s ciljem da osnaži, zaštiti i promovira, jake i otporne demokracije širom EU. Vjerujem kako i države kandidati za članstvo u EU trebaju imati učešće u tome na neki način.

Smatram kako je jedan od osnovnih problema koji generira stagnaciju u Bosni i Hercegovini zapravo nedostatak istinske demokracije. Prije tri decenije, Dejtonski mirovni sporazum je kreirao ustav gdje je demokracija pervertirana etničkom podjelom moći u donošenju odluka. Ideja da se etničkim balansom zaustavi rat rezultirala je funkcionalnim disbalansom u miru”, naveo je Komšić i podsjetio kako “dva etnička ministra mogu preglasati svojih osam kolega u Vijeću ministara BiH i zaustaviti ključne odluke na EU putu”.