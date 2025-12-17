Predsjedavajući Predsjedništva BiH u Briselu : Bošnjake, koji najviše podržavaju EU put, lažno optužuje kao “radikale” (Video)
Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je u srijedu tokom obraćanja na Samitu Evropska Unija – Zapadni Balkan izrazio “razočarenje i zabrinutost za budućnost procesa proširenja na Zapadni Balkan”.
“Kako uopće komentirati nepostizanje ovih elementarnih zahtjeva, kad se od Bosne i Hercegovine očekuju dalji napori na ispunjenju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Europske komisije od 2019 godine? Prije svega, dozvolite da izrazim zadovoljstvo u pogledu nekoliko tačaka iz nacrta zaključaka Evropskog vijeća o Bosni i Hercegovini koje će sutra razmatrati, a koji sam imao priliku vidjeti. Prvenstveno, „neupitnu predanost EU perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje”, rekao je Komšić u Briselu, te nastavio:
“Nadalje, kako Bosna i Hercegovina mora ‘osigurati jednakost i nediskriminaciju svih građana, prvenstveno provedbom grupe presuda Sejdić-Finci koje je donio Europski sud za ljudska prava’. Posebno ističući da ‘niti jedan korak koji bi otežao implementaciju tih presuda ili produbio podjele ne smije biti napravljen’. Također, potpuno se slažem da ‘integritet izbornog procesa mora biti unaprijeđen prije održavanja općih izbora 2026. godine’.”
Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine je podsjetio kako je BiH ratificirali sporazum o saradnji s Eurojustom. Također, sporazum s Frontexom je već u privremenoj primjeni, što je omogućilo raspored Frontexovog osoblja.
“Zakon o osobnim podacima i Zakon o graničnoj kontroli su izmjenjeni kako bi ispunili neophodne uvjete. Konačno, Reformska agenda je usvojena u zadnjem momentu kako bi omogućila provedbu Plana rasta za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, tek trebamo imenovati koordinatora za provedbu ovog programa kao i IPA koordinatora, te razviti Nacionalni plan usvajanja pravne stečevine EU”, rekao je Komšić.
“Kao i mnogi građani Bosne i Hercegovine, smatam da je to premalo i presporo. Kako i nacrt zaključaka Europskog vijeća primjećuje “reformska dinamika je i dalje zaustavljena'”, nastavio je Komšić.
Zaključio je kako će se to odraziti na dalju provedbu Plana rasta, Zelenu i Digitalnu agendu.
“Očekujem kako će imenovanje Koordinatora za Plan rasta i IPA koordinatora postati predmeti stalnih političkih borbi zasnovanih na etničkoj distribuciji moći. Čak je i diversifikacija naše opskrbe plinom, koji trenutno dolazi isključivo iz Rusije, predmetom političkih uslovljavanja od vladajuće HDZ BiH, hrvatske stranke koja kontrolira lokalne institucije na teritorijama kuda Južna plinska interkonekcija treba proći. Ovaj južni plinovod treba povezati Bosnu i Hercegovinu sa LNG terminalom Krk u Hrvatskoj. Ta činjenica se koristi za pritisak na multietničke političke stranke u Bosni i Hercegovini, da usvoje izborni zakon koji produbljava etničke podjele suprotno presudama Europskog suda za ljudska prava. Sada imamo novi element – jasno iskazan interes Sjedinjenih Država da razviju, izgrade, održavaju i upravljaju tim plinovodom. To bi moglo biti rješenje”, rekao je.
Uvođenje digitalnog signala je bilo zaustavljeno deceniju, sve do sredine ove godine kada je postepeno počelo, istakao je Komšić.
“Svejedno, to nije pomoglo javnom medijskom servisu i BHT -u koji je u dugovima radi opstrukcija entiteta u raspodjeli prihoda. To može dovesti do gašenja javnog radio i televizijskog servisa Bosne i Hercegovine. Ako me pitate kako izaći iz svih ovih problema i kako pristupiti izazovima pravilno – reći ću vam – putem demokracije. Kako sam shvatio, Komisija je nedavno predstavila dokument pod nazivom „Europski demokratski štit“, predlažući niz konkretnih mjera s ciljem da osnaži, zaštiti i promovira, jake i otporne demokracije širom EU. Vjerujem kako i države kandidati za članstvo u EU trebaju imati učešće u tome na neki način.
Smatram kako je jedan od osnovnih problema koji generira stagnaciju u Bosni i Hercegovini zapravo nedostatak istinske demokracije. Prije tri decenije, Dejtonski mirovni sporazum je kreirao ustav gdje je demokracija pervertirana etničkom podjelom moći u donošenju odluka. Ideja da se etničkim balansom zaustavi rat rezultirala je funkcionalnim disbalansom u miru”, naveo je Komšić i podsjetio kako “dva etnička ministra mogu preglasati svojih osam kolega u Vijeću ministara BiH i zaustaviti ključne odluke na EU putu”.
Također, glasanje u Parlamentarnoj skupštini zahtjeva etničke i entitetske većine koje mogu zaustaviti čak i prijedloge koji prođu Vijeće ministara ukoliko se radi o krhkim koalicijama.
“U Predsjedništvu Bosne i Hercegovine moramo imati apsolutnu jednoglasnost po pitanju oružanih snaga i pitanja obrane, a samo jedan uslovni veto može zaustaviti vanjsko-političke odluke. Zbog toga je naše pridruživanje stavovima Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU tako teško za postići. Posebno u tako kompleksnim geopolitičkim prilikama. Ukoliko bismo primjenili principe pune demokracije, sve pomenute odluke na EU putu Bosne i Hercegovine mogle bi se donijeti bez veta, i vjerujem da bismo bili među prvima na putu ka EU”, rekao je predsjedavajući.
Trenutna etnička raspodjela moći spriječava istinsku proeuropsku političku većinu da donosi odluke.
“Istovremeno se etničke Bošnjake, koji najviše podržavaju EU put, lažno optužuje kao “radikalno-islamističke”, što nikada nisu bili. Cilj takvog narativa je da se delegitimizira njihov “europski” potencijal i spriječi korištenje pune demokracije. Radikalne desničarske, antievropske stranke iz EU, regiona, i njihovi sateliti u Bosni i Hercegovini snažno podržavaju ovaj narativ s krajnjim ciljem da se Bosna i Hercegovina zaustavi na svom europskom putu, i učini da moja zemlja nestane s političke mape Evrope. Njihov plan je da blokiraju sve institucije Bosne i Hercegovine i učine donošenje odluka nemogućim”, rekao je Komšić.
On je na samitu u Briselu kazao se pokušava promovisati narativ o Bosni i Hercegovini kao propaloj državi, čekajući povoljno geopolitičko okruženje za raspad Bosne i Hercegovine.
Podsjetio je na nedavna istraživanja javnog mnijenja koja pokazuju da je 70% građana Bosne i Hercegovine za EU integracije. “To je tako jer demokracija i san o europskoj budućnosti za Bosnu i Hercegovinu mora i hoće prevagnuti. San kako demokracija u Portugalu, Njemačkoj i Bosni i Hercegovini znače isto”, zaključio je Komšić tokom obraćanja na samitu EU-Zapadni Balkan.
(Kliker.info-N1)
