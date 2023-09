Predsjedavajući Predsjedništva BiH odgovorio Schmidtu : “Opstanak Bosne i Hercegovine ne zavisi od OHR-a”

Ovo je ista ona predstava koju već trideset godina gledamo od strane politike koja se naziva “srpskom”, a kojom se zapravo upravlja iz Moskve ali i nekih krugova u Beogradu. Jednom su to učinili, pa su uz podršku ostatka Jugoslavije napali državu Bosnu i Hercegovinu. Sad iako to opet učine, to jeste, ako napuste institucije države, nemaju apsolutno nikakve snage, izjavio je u razgovoru za Fenu predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, komentirajući posljednje najave predstavnika Republike Srpske o mogućem napuštanju institucija BiH.

Po njegovim riječima, više nemaju ni onaj ogroman nesrazmjer u oružju da počine ono zbog čega utemeljitelji manjeg entiteta leže po zatvorima.

– Od oružja su im ostali samo balvani i tupani. Nikoga više ne bi trebale toliko uznemiravati te njihove stalne najave povlačenja iz institucija. Prvo, postavlja se pitanje, ako se to desi, kako će Milorad nahraniti hiljade ljudi koji ce ostati bez plaća, hoce li im on plaćati kredite i školovati djecu, kako će ih liječiti, od kojeg novca, itd.itd. Izgleda da veću štetu po državu takva politika čini kad je u institucijama nego kada nije. BiH će nastaviti postojati i funkcionisati i bez njih – poručuje Komšić.

“DODIK KORISTI PRORUSKI DIO EVROPE”

Međutim, upozorava da je evidentno da Dodik koristi, zajedno sa ekstremnim krugovima u Beogradu, proruski dio Evrope i Evropske unije, Evrope koja je premrežena ruskim utjecaje, za separatističku politiku.

– Više od toga zabrinjava to što su neki na Zapadu spremni da to tolerišu. Velikosrpski separatizam u Bosni i Hercegovini igra na više karti, i na rusku, i na zapadnu, i na dio višegradske grupe, i na još neke karte. Dakle igraju na više opcija. Bosanska strana, ona koja je za državu je dosljedna i principijelna. Ona je geopolitički gledano sve karte bacila na samo jednu opciju. Postavlja se pitanje koliko je zapravo nužno a koliko ne, uvijek igrati na jednu te istu kartu, pa čak i onda kada je to najbolja karta. Dosljedno jeste, možda i najlogičnije kada se uzmu u obzir naši euroatlanski ciljevi. No danas svi u svijetu igraju istovremeno na više karti – kaže predsjedavajući.

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt je u posljednjem intervjuu za N1 izjavio da bi se BiH mogla raspasti bez OHR-a i stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, a Komšić kaže “da samo zavisi od postojanja OHR-a, Bosne i Hercegovine već ne bi bilo”.

– Dakle postojanje naše države ne zavisi od OHR. Ono ima svoju dublju historijsku logiku. Međutim, želim isto tako da kažem i to da opstanak Bosne i Hercegovine zavisi od svih njenih građana, a naročito od onih koji je vole i koji se s njom poistovjećuju. Ta izjava Schmidta, najblaže rečeno je primjerena njemu i njegovom karakteru, bahata je. Ne možete doći u nečiju kuću, u bilo kojem svojstvu, pa ni u svojstvu kojeg Schmidt ima, i poručiti da opstanak te kuće zavisi od pozicije koju imate. Na takav odnos se ne može pristati. Razumijem i to da je Schmidt možda htio poručiti nešto sasvim drugo, da smatra kako Bosni i Hercegovini još uvijek treba OHR. Mogu da uvažim takvo mišljenje. Ali želim potcrtati da opstanak Bosne i Hercegovine zavisi od nas a ne od postojanja OHR-a. Bosne i Hercegovine je bilo i prije OHR-a, biće je i poslije – poručuje Komšić.

On kao “tragikomično” opisuje Schmidtovo odustajanje od posjete Banja Luci nakon Dodikovih prijetnji.

– Komično po njega, po nas tragično. Dovodi sam sebe u poziciju dezorjentisanog klovna. Ljudi se ismijavaju sa njegovim objašnjenima odustajanja od odlaska u Banja Luku. Ne znam ni kojeg je đavola to najavljivao. Ovako je ispao smiješan i ponižen. Dodik je bio napravio korak unazad kada je najavu hapšenja Schmidta preformulisao u to da Schmidt nije dobrodošao. Schmidt nije primijetio taj momenat Dodikove slabosti. Umjesto da ga iskoristi i otiđe kako je i planirao u Banja Luku, on to nije uradio, i sada mu je dao novu snagu. U pozadini svega jeste Dodikov pritisak i zahtjev za otimanjem državne imovine. Schmidt nema mandat da Dodiku poklanja imovinu države Bosne i Hercegovine. Što se nas tiče Schmidtu u Banja Luci mogu podići spomenik, mogu ga proglasiti počasnim građaninom, udijeliti mu neko odlikovanje, ali jedno je sigurno, imovinu države Bosne i Hercegovine, ne može pokloniti ni Dodiku ni entitetu kojim predsjedava. To nećemo ni priznati niti prihvatiti – poručuje Komšić.

Što se tiče evropske perspektive Bosne i Hercegovine, Komšić kaže da je ona definirana presudama Evropskog suda za ljudska prava. Posljednja među njima je presuda u slučaju Kovačević.

“RAZBITI STRAH OD SUKOBA”

– Dodikovo ponašanje je kada je riječ o evropskoj perspektivi potpuno irelevantno. Za nas je presuda Kovačević jedan orijentir i linija ispod koje se neće ići. Dakle, mi smo pred najvećom pravnom instancom u Evropi izdejstvovali pravo na borbu za građansku državu. Dobili smo crno na bijelo potvrdu da smo upravu u svemu onome o čemu govorimo kada govorimo o građanskoj državi. Sada je konačno jasno da se naša ideja ne može kompromitovati ničim, da joj svakojaka nazivanja od strane njenih političkih protivnika ništa ne mogu. Mi ćemo se nastaviti boriti za građansku državu i za sve ono što u presudi stoji, a to je da Bosna i Hercegovina jedna izborna jedinica, da nema domova naroda ili da se potpuno promijeni i njihov način biranja ali i nadležnosti, da nema etničkih blokada, da se Predsjedništvo BiH bira iz jedne izborne jedinice. Od toga zavisi evropska perspektiva, od realizacije ideje građanske države Bosne i Hercegovine, a ne od bilo čijeg ponašanja – smatra Komšić.

Na kraju, upitan kako vidi rješenje aktualne situacije, kratkoročno i dugoročno, Komšić kaže da je važno očuvati mir, da građani nastave živjeti u miru, da nastave privređivati, da se razvijamo kao kao društvo i kao pojedinci, i zato su, razumije se, potrebni stabilnost i sigurnost.

– Jednako tako važno je i razbiti taj strah od sukoba. Ne smijemo se prepustiti strahu od sukoba, strahu koji paralizira, pa da zbog tog straha naštetimo državi. Ne treba da se pribojavamo neprijatelja ove države. Na kraju krajeva, bez intervencije sa strane, neprijateljima ove države, od oružja, kao što sam već rekao, ostali su samo balvani i tupani! Treba ih držati na oku. Što se tiče političkih sukobljavanja njih će uvijek biti jer politika i jeste sukob mišljenja i interesa – zaključio je Komšić u razgovoru za Fenu.

(Kliker.info-Fena)