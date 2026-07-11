Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović izjavio je danas u Potočarima da je Srebrenica “planetarna opomena” da se na mržnju, dehumanizaciju i velikodržavne projekte mora pravovremeno i adekvatno odgovoriti, poručivši da će istina o genocidu nad Bošnjacima biti trajno čuvana.

Obraćajući se na obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici, Bećirović je izrazio saosjećanje s porodicama žrtava, naglasivši da je ljudska dužnost iskazati poštovanje prema ubijenima i njihovim porodicama. Istakao je da su sudovi Ujedinjenih nacija presudili da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima, naglašavajući da masovne egzekucije u julu 1995. godine nisu bile posljedica nekontrolirane mržnje, već planski pripremljenog zločina.

– Masovne egzekucije počinjene u julu 1995. nisu bile rezultat spontanog djelovanja i nekontrolirane mržnje, naprotiv, genocid je svjesno i detaljno planiran i brutalno počinjen. Genocid su počinile Vojska i policija Republike Srpske, djelujući po naređenju tadašnjeg političkog rukovodstva, te su u njegovom počinjenju učestvovale i policijske jedinice iz Srbije – rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Podsjetio je i na presudu Međunarodnog suda pravde, navodeći da je Srbija prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida jer nije spriječila genocid, iako je to mogla učiniti. Rekao je da su rezultat pokušaja stvaranja velikodržavnih projekata bili genocid, masovne grobnice, spaljeni gradovi i sela, te stotine hiljada ubijenih, nestalih, raseljenih i protjeranih.

Bećirović se osvrnuo na ulogu međunarodne zajednice tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, te kazao da su među ključnim greškama bili embargo na uvoz oružja nenaoružanim braniteljima Bosne i Hercegovine, zagovaranje etničkih podjela, popuštanje zahtjevima agresora, podjela krivice između zločinaca i žrtava, kao i uspostavljanje “sigurnih zona” UN-a koje, kako je rekao, nisu bile sigurne.

– Ako ne sačuvamo istinu o našoj prošlosti, mi nećemo imati ni sadašnjost ni budućnost. Srebrenica je postala planetarni simbol borbe za istinu i ljudsko dostojanstvo. Istina o Srebrenici nikada neće biti zaboravljena. Istina je jaka onoliko koliko je čuvamo. Pravde ima samo ako se za nju borimo. Negatori genocida moraju znati da ne postoji ovozemaljska sila koja će nas zaustaviti u potrazi za pravdom. Mi nikada nećemo pokleknuti – poručio je Bećirović.

Dodao je da istinu o genocidu potvrđuju presude najviših sudova Ujedinjenih nacija – Rezolucija UN-a o 11. julu, spomenik “Cvijet Srebrenice” u sjedištu UN-a u New Yorku, kao i brojni drugi memorijali i programi posvećeni očuvanju sjećanja.

Na kraju obraćanja poručio je da Srebrenica nije samo bosanskohercegovačka rana, nego univerzalna opomena čovječanstvu.

(Kliker.info-agencije)