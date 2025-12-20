Predrag Puharić : Srbi nisu protjerani iz Sarajeva, vlast RS-a ih je pozvala da ga napuste

Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić reagirao je na sramotan prilog RTRS-a, gdje se osporava to što Bošnjaci kupuju stanove u Istočnom Sarajevu.

On navodi da se u prilogu iskrivljuju činjenice o ratnom i poratnom Sarajevu.

– Tvrdnje da su Srbi „protjerani iz Sarajeva“ nisu tačne. Srpsko stanovništvo Sarajeva nije protjerano, već je većina napustila grad nakon poziva i odluka tadašnjeg političkog rukovodstva Republike Srpske da se Sarajevo napusti i etnički podijeli. Bila je to pogrešna i tragična politička odluka, čije posljedice i danas osjećaju i Srbi i svi građani Bosne i Hercegovine.