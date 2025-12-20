Predrag Puharić : Srbi nisu protjerani iz Sarajeva, vlast RS-a ih je pozvala da ga napuste
Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić reagirao je na sramotan prilog RTRS-a, gdje se osporava to što Bošnjaci kupuju stanove u Istočnom Sarajevu.
On navodi da se u prilogu iskrivljuju činjenice o ratnom i poratnom Sarajevu.
– Tvrdnje da su Srbi „protjerani iz Sarajeva“ nisu tačne. Srpsko stanovništvo Sarajeva nije protjerano, već je većina napustila grad nakon poziva i odluka tadašnjeg političkog rukovodstva Republike Srpske da se Sarajevo napusti i etnički podijeli. Bila je to pogrešna i tragična politička odluka, čije posljedice i danas osjećaju i Srbi i svi građani Bosne i Hercegovine.
Posebno je zabrinjavajuće što se u ovom prilogu kao problem predstavlja činjenica da Bošnjaci kupuju stanove u Istočnom Sarajevu. Pravo na kupovinu imovine, slobodu kretanja i izbora mjesta stanovanja pripada svakom građaninu ove zemlje, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Dovođenje tih prava u pitanje predstavlja opasan oblik etničke stigmatizacije prostora.
Sarajevo nikada nije bilo i nikada neće biti grad jedne nacije, kao što ni Istočno Sarajevo ne smije biti zamišljeno kao etnički zatvoren prostor. Gradovi pripadaju ljudima, a ne političkim narativima straha. Mediji imaju posebnu odgovornost da ne proizvode nove podjele i ne oživljavaju ratne mitove, već da doprinose smirivanju tenzija i suočavanju s istinom. Bez toga nema povjerenja, niti stvarnog pomirenja – naveo je Puharić.
(Kliker.info-Avaz)
Komentari