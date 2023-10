Predrag Kojović: Ovako neće moći, druga strana je naše kompromise shvatila kao zeleno svjetlo da rade šta hoće

Naime, na proširenoj sjednici kolegija Predstavničkog doma, SNSD je tražio da sve tačke budu objedinjene u jednu i usvojene zajedno, no to nisu podržali Predrag Kojović i Denis Zvizdić. Razlog je potvrđivanje projekta iz RS-a koji nisu željeli propustiti na Predstavničkom domu jer delegati SNSD-a u Domu naroda nisu propustili jednostavne i korisne zakone za zaposlene porodilje u nstitucijama.

“Mi smo zaista puno uložili u kompromis i razgovore, ali se bojim da je druga strana to shvatila kao zeleno svjetlo da rade šta hoće i da mogu kao u samoposluzi birati za šta će se glasati i šta žele da bude na dnevnom redu. Mi smo to danas prvi problematizirali. Organizovali smo ranije sastanak zastupnika Trojke i imali smo jedinstven stav po ovom pitanju i zatim smo došli do odluke da je najbolje da se ovo ne dogodi dok ne sjednemo i ne porazgovaramo o ovakvom načinu ponašanja. Propuštanje evropskih zakona se tretira kao usluga Trojki, a od nas se traži da glasamo za ovakve prijedloge kao ovaj. To neće moći”, rekao je Kojović.

Predložio je da ponovo razgovaraju sa koalicionim partnerima kako bi vidjeli šta i kako dalje.

“Ovo je poziv i upozorenje vladajućoj koaliciji da ovako kako smo do sada radili više neće moći”, zaključio je.

(Klix)