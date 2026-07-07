Pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Mostaru, kojim predsjedava Darko Zovko, u utorak je počeo glavni pretres u predmetu protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za ubistvo Aldine Jahić (32) iz Kalesije koje se dogodilo 16. novembra prošle godine u Mostaru.

Glavni pretres započeo je čitanjem optužnice Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona te saslušanjem prvih svjedoka optužbe.

Kalajdžić se tereti za kazneno djelo “teško ubistvo ženske osobe” te za “neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaju oružja”. Prethodno se, na ročištu održanom 14. maja, izjasnio da nije kriv za djela koja mu se stavljaju na teret, a odlukom Suda produžen mu je pritvor.

Advokat porodice oštećene Damir Alić kazao kako porodica očekuje kaznu dugotrajnog zatvora.

– Porodica Aldine Jahić očekuje da će ovo zaista biti presuda kojom će se spriječiti svaki mogući pokušaj femicida u BiH. Dakle, to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, odnosno porodica oštećene ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti – kazao je advokat Alić.

Dodao je kako dosadašnji tok postupka pokazuje manjak empatije kod optuženog.

– Dosadašnji tok postupka, koji smo danas imali prilike da vidimo, generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog i jednu činjenicu da on koristi priliku da se nastavi iživljavati nad svojim žrtvama. To je moje lično mišljenje – kazao je.

Današnji pretres pratili su članovi porodice i prijatelji ubijene djevojke, a svi su nosili bijele majice s njenim likom i ispisanom porukom “Pravda za Aldinu”.

(Kliker.info-Fena)