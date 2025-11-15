hamburger-icon

“Pred cijelim svijetom”: Cvijet Srebrenice ispred zgrade UN-u

“Pred cijelim svijetom”: Cvijet Srebrenice ispred zgrade UN-u

15 Novembra
05:06 2025
Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama (UN), Zlatko Lagumdžija, objavio je veliku vijest – spomenik “Cvijet Srebrenice” postavljen je u Bašči (vrtu) Ujedinjenih nacija u New Yorku. Lagumdžija je podijelio i fotografiju spomenika na svojoj lokaciji, ispred zgrade sjedišta UN-a.

U svojoj objavi, ambasador Lagumdžija je detaljno opisao status spomenika, potvrđujući da su radovi privedeni kraju i da je spomenik spreman za zvanično predstavljanje.

“Završeno, očišćeno, ispolirano, zaštićeno… Prekriveno do ponedjeljka u podne. Od 17.11. 2025. pred cijelim Svijetom.”

Nastavak implementacije Rezolucije

“Nastavlja se implementacija Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici,” napisao je Lagumdžija, potvrđujući da je spomenik “Cvijet Srebrenice” sada trajno smješten u bašti UN-a u New Yorku.

(Kliker.info-N1)

