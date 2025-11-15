“Pred cijelim svijetom”: Cvijet Srebrenice ispred zgrade UN-u
Ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama (UN), Zlatko Lagumdžija, objavio je veliku vijest – spomenik “Cvijet Srebrenice” postavljen je u Bašči (vrtu) Ujedinjenih nacija u New Yorku. Lagumdžija je podijelio i fotografiju spomenika na svojoj lokaciji, ispred zgrade sjedišta UN-a.
U svojoj objavi, ambasador Lagumdžija je detaljno opisao status spomenika, potvrđujući da su radovi privedeni kraju i da je spomenik spreman za zvanično predstavljanje.
“Završeno, očišćeno, ispolirano, zaštićeno… Prekriveno do ponedjeljka u podne. Od 17.11. 2025. pred cijelim Svijetom.”
Nastavak implementacije Rezolucije
“Nastavlja se implementacija Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici,” napisao je Lagumdžija, potvrđujući da je spomenik “Cvijet Srebrenice” sada trajno smješten u bašti UN-a u New Yorku.
(Kliker.info-N1)
