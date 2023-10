Odluku o otkazivanju koncerta koji je trebao biti održan 8. novembra u Sarajevu povodom 85. godišnjice Kristalne noći ( progon Jevreja) donijeli su Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo La Benevolencija i Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine. Ambasada Hrvatske u BiH koja je trebala biti suorganizator ovog događaja nema ništa sa ovom odlukom.

Ovo je za Faktor kazao Vladimir Andrle, predsjednik La Benevolencije, napominjući da su oni ambasadu obavijestili o otkazivanju.

Pojasnio nam je da se radilo o internom događaju, odnosno mediji nisu obaviješteni o održavanju niti su pozivani, već su pozivnice dobili isključivo ljudi koji su se nalazili na njihovom spisku.

– Neko zlonamjeran je sve to proturio na društvenim mrežama i stvorila se bespotrebna intriga. Imali smo listu gostiju na kojoj je bilo od 80 do 100 ljudi, diplomatski kor, vladine institucije na različitim nivoima, nevladine organizacije. Pratimo kao i svi naravno šta se događa, te uzimajući u obzir da su emocije jake, da mnogo toga što čovjek danas uradi shvati se kao provokacija, donijeli smo zajedničku odluku, mi kao udruženje i Jevrejska zajednica da otkažemo koncert – navodi Andrle.

Kaže kako su upravo ovim činom htjeli da maknu pozornost sa jevrejske zajednice u BiH.

– Imamo depešu koju je DKPT (Direkcija za koordinaciju policijskih tijela) uputio svim sigurnosnim agencijama, da se povećava stepen sigurnost i mi se vodimo isključivo prema preporukama koje nam država daje. U tom kontekstu upozorenje DKPT-a smo prihvatli kao relevantno, naravno uzimajući u obzir i sve druge okolnosti. Iskreno, meni lično ovaj događaj nije bio za otkazivanje, ali donosimo pragmatične odluke – kaže naš sagovornik.

Andrle poručuje da Sarajevo nije nikada bilo antisemitski grad, iako postoji vrlo zlonamjerna kampanja, gdje se političari medijski obračunavaju jedni s drugima preko Jevreja.

– Mi se ne osjećamo nesigurno, nikada nismo dobijali poruke “mrš iz Sarajeva” ili nešto slično, živimo i radimo normalno. Nema organiziranog antisemitizma, ali svi moramo biti svjesni da su emocije ljudi na maksimumu i onda to nije teško zloupotrijebiti – pojašnjava on dodajući da je to jednostavno “pritisak društva koje želi senzacionalizam”.

– Ako si za jednog, onda si protiv drugog. A gdje je empatija prema žrtvama? Mi govorimo o stotinama hiljada uništenih života što fizički, što dugoročno. Sve je ovo jedna vrlo zlonamjerna kampanja, iskoristio se momenat za medijske obračune političara, jednih s drugima. Tako recimo imate primjer da određeni novinari iz Hercegovine napadaju gospodina Jakoba Fincija prozivajući ga da je bošnjački poltron. Mi smo mala zajednica koja broji oko 500 članova, a prema posljednjem popisu iz 2013. to su 262 čovjeka koji su se izjasnili kao Jevrej ili Jevrejka. Nama zaista ne treba da se u javnosti pravi bilo kakva intriga i da guraju svoje politike preko nas – zaključuje Andrle.

