Poznati identiteti svih uhapšenih u Tuzli: Visoko rangirani policajci navodili maljotenice na prostituciju
U velikoj akciji koju je jutros sproveo MUP Tuzlanskog kantona (TK) na više lokacija, uhapšeno je sedam osoba, uključujući četiri policijska službenika i bivšeg državnog zastupnika SDA, zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovine ljudima, potvrđeno je za N1.
Među uhapšenima su visokorangirani policijski službenici:
- Besim Klopić, inspektor Policijske uprave (PU) Kalesija
- Miralem Halilović, načelnik Odjeljenja krim policije PU Živinice
- Dževad Požegić, policajac PU Živinice
- Jasmin Modrić, policajac PU Živinice
Pored njih, uhapšeni su i:
- Zijad Jagodić, bivši zastupnik SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH
- Nedim Avdić
- Sulejman Šehić
Pretresi na sedam lokacija, sumnja na trgovinu ljudima
Akcija je rezultat istrage koju je vodila Uprava policije MUP-a TK pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK, a po naredbi Kantonalnog suda u Tuzli.
Pretresi su izvršeni na sedam lokacija na području gradova/opština Živinice, Banovići i Kalesija.
Nezvanično uhapšeni se terete i za navođenje na prostituciju maloljetnih osoba, među kojima je i nekoliko djevojčica, inače štićenica Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.
(Kliker.info-N1)
Komentari