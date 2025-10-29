hamburger-icon

Kliker.info

Poznati identiteti svih uhapšenih u Tuzli: Visoko rangirani policajci navodili maljotenice na prostituciju

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Poznati identiteti svih uhapšenih u Tuzli: Visoko rangirani policajci navodili maljotenice na prostituciju

29 Oktobra
16:12 2025
Štampaj Podijeli s prijateljima

U velikoj akciji koju je jutros sproveo MUP Tuzlanskog kantona (TK) na više lokacija, uhapšeno je sedam osoba, uključujući četiri policijska službenika i bivšeg državnog zastupnika SDA, zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovine ljudima, potvrđeno je za N1.

Ko je uhapšen? Inspektor, načelnik, policajci i bivši zastupnik

Među uhapšenima su visokorangirani policijski službenici:

  • Besim Klopić, inspektor Policijske uprave (PU) Kalesija
  • Miralem Halilović, načelnik Odjeljenja krim policije PU Živinice
  • Dževad Požegić, policajac PU Živinice
  • Jasmin Modrić, policajac PU Živinice

Pored njih, uhapšeni su i:

  • Zijad Jagodić, bivši zastupnik SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH
  • Nedim Avdić
  • Sulejman Šehić

Pretresi na sedam lokacija, sumnja na trgovinu ljudima

Akcija je rezultat istrage koju je vodila Uprava policije MUP-a TK pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK, a po naredbi Kantonalnog suda u Tuzli.

Pretresi su izvršeni na sedam lokacija na području gradova/opština Živinice, Banovići i Kalesija.

Kako je potvrđeno iz MUP-a TK, svih sedam osoba uhapšeno je zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 210a Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – “Trgovina ljudima”.

Nezvanično uhapšeni se terete i za navođenje na prostituciju maloljetnih osoba, među kojima je i nekoliko djevojčica, inače štićenica Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli.

(Kliker.info-N1)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku