Poznati identiteti svih uhapšenih u Tuzli: Visoko rangirani policajci navodili maljotenice na prostituciju

U velikoj akciji koju je jutros sproveo MUP Tuzlanskog kantona (TK) na više lokacija, uhapšeno je sedam osoba, uključujući četiri policijska službenika i bivšeg državnog zastupnika SDA, zbog sumnje da su počinili krivično djelo trgovine ljudima, potvrđeno je za N1.

Ko je uhapšen? Inspektor, načelnik, policajci i bivši zastupnik

Među uhapšenima su visokorangirani policijski službenici:

Besim Klopić , inspektor Policijske uprave (PU) Kalesija

, inspektor Policijske uprave (PU) Kalesija Miralem Halilović , načelnik Odjeljenja krim policije PU Živinice

, načelnik Odjeljenja krim policije PU Živinice Dževad Požegić , policajac PU Živinice

, policajac PU Živinice Jasmin Modrić, policajac PU Živinice

Pored njih, uhapšeni su i:

Zijad Jagodić , bivši zastupnik SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH

, bivši zastupnik SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH Nedim Avdić

Sulejman Šehić

Pretresi na sedam lokacija, sumnja na trgovinu ljudima

Akcija je rezultat istrage koju je vodila Uprava policije MUP-a TK pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK, a po naredbi Kantonalnog suda u Tuzli.

Pretresi su izvršeni na sedam lokacija na području gradova/opština Živinice, Banovići i Kalesija.

Kako je potvrđeno iz MUP-a TK, svih sedam osoba uhapšeno je zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 210a Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – “Trgovina ljudima”.