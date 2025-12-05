Poznate sve grupe Svjetskog prvenstva: Svoje potencijalne rivale saznali i ‘Zmajevi’

U Kennedy Centru u Washingtonu održan je žrijeb grupa za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Ovo će biti prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će nastupiti 48 reprezentacija, čak 16 više nego na posljednjem, što znači da će se broj utakmice povećati sa 64 na 104.

Prvenstvo traje od 11 juna do 19. jula i tako će postati najduže ikad.

Reprezentacije su podijeljene u 12 grupa po četiri ekipe. Prolaz u šesnaestinu finala, novu nokaut-rundu, ostvarit će po dvije najbolje ekipe iz svake grupe te osam od 12 trećeplasiranih reprezentacija.

Svoje potencijalne rivale je saznala i reprezentacija Bosne i Hercegovine. BiH je smještena u “Put A” baraža za Mundijal, a ako bh. reprezentativci uspiju da se kvalifikuju bit će u grupi sa selekcijama Kanade, Katara i Švicarske. Naravno, “Zmajevi” će prije toga morati proći Vels u polufinalu baraža, a onda i pobijediti u finalu boljeg iz duela Italije i Sjeverne Irske.

Prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu 2025. godine igrat će reprezentacije Meksika i Južnoafričke Republike, čime ćemo dobiti reprizu prve utakmice s Mundijala 2010. godine, kada su uloge bile obrnute. Tada je Južnoafrička republika bila domaćin, a u prvom meču je remizirala s Meksikom.

Ovo su sve grupe:

Grupa A: Meksiko, Južnoafrička Republika, Južna Koreja, Put D (Danska, Sjeverna Makedonija, Češka, Irska)

Grupa B: Kanada, Put A (Bosna i Hercegovina, Vels, Italija, Sjeverna Irska), Katar, Švicarska

Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti Škotska

Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, Put C (Turska, Rumunija, Slovačka, Kosovo)

Grupa E: Njemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador

Grupa F: Nizozemska, Japan, Put B (Ukrajina, Švedska, Poljska, Albanija), Tunis

Grupa G: Belgija, Egipt, Iran, Novi Zeland

Grupa H: Španija, Zelenoortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj

Grupa I: Francuska, Senegal, Interkontinentalni baraž (Irak, Bolivija, Surinam), Norveška

Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

Grupa K: Portugal, Interkontinentalni baraž (DR Kongo, Jamajka, Nova Kaledonija), Uzbekistan, Kolumbija

Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

Danas neće biti poznat tačno mjesto i vrijeme odigravanja utakmica. Za to je osigurana sutrašnja posebna ceremonija s početkom u 18 sati.

(Kliker.info-SC)