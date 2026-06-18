Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat igra utakmicu drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva. Protivnik je Švicarska, a duel koji ima veliki značaj u borbi za plasman u nokaut fazu možete pratiti u direktnom prijenosu na Federalnoj televiziji.

Selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez odabrao je sljedećih jedanaest igrača:

Vasilj, Dedić, Muharemović, Katić, Kolašinac, Šunjić, Tahirović, Memić, Demirović, Alajbegović i Džeko.

Za Švicarsku igraju:

Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Aebischer, Rieder, Embolo, Ndoye.

Barbarez je pred utakmicu istakao da će Bosna i Hercegovina morati odigrati još jedan meč na visokom nivou ukoliko želi ostvariti povoljan rezultat.

„Moramo biti bolji od Švicaraca ako želimo pobijediti, ili barem imati malo sportske sreće. Ako pokažemo ono što znamo i damo sto posto svojih mogućnosti, uvjeren sam da možemo odigrati dobru utakmicu. Naravno, mnogo toga zavisi i od protivnika, njihove forme i raspoloženja tog dana“, kazao je on.

Dodao je da je grupa izuzetno izjednačena i da je teško predvidjeti rasplet.

„Svaka utakmica donosi nešto novo i neočekivano. Vidimo mnogo iznenađenja i neriješenih rezultata. Nikome nije lako, bez obzira na to da li je favorit ili autsajder. Ključno je imati dobru dnevnu formu, uživati u trenutku i vjerovati u sebe“, naglasio je.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se na SoFi stadionu u Inglewoodu, a očekuje se da će Zmajevi imati veliku podršku navijača s tribina.

Meč će suditi Joao Pedro da Silva Pinheiro iz Portugala.

Naša reprezentacija se sa večerašnjim rivalom dosad sastala samo jednom, 29. marta 2016. godine u prijateljskom meču na stadionu Letzigrund u Cirihu.

Tada su Zmajevi slavili pobjedu rezultatom 2:0, a golove su postigli Edin Džeko u 15. i Miralem Pjanić u 57. minuti.

Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je u prvom kolu Grupe B Svjetskog prvenstva remizirala protiv jednog od domaćina turnira, Kanade, rezultatom 1:1. Strijelac za našu ekipu bio je Jovo Lukić. Identičnim rezultatom završen je i susret Švicarske i Katara.

Naša reprezentacija grupnu fazu završava utakmicom protiv Katara 24. juna u Seattleu.

(Kliker.info-FTV)