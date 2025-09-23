Povratak otpisanog : Šou program ‘Jimmy Kimmel uživo’ vraća se na ABC

Šou emisija “Jimmy Kimmel uživo”, čija je suspenzija s televizijske mreže ABC izazvala lavinu vrlo negativnih reakcija u SAD-u zbog pitanja slobode govora, ipak se vraća u eter, i kako prenosi CNN, bit će emitovana sutra uvečer.

Kompanija Walt Disney, vlasnik ABC-a, saopćila je večeras preko CNN-a da je prošle srijede odlučeno da se “suspenduje produkcija šou-programa kako bi se izbjeglo dodatno rasplamsavanje napete situacije u emotivnom trenutku za ovu zemlju.”

Taj trenutak bilo je ubistvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

“To je odluka koju smo donijeli, jer smo smatrali da su neki od (Kimmelovih) komentara bili vremenski loše tempirani i samim tim lišeni osjećajnosti. Ovih nekoliko dana smo proveli u dubokim razgovorima s Jimmyjem, i nakon tih razgovora došli smo do odluke da šou vratimo na program u utorak”, saopćio je Disney.

“Jimmy Kimmel uživo”, jedna od najpopularnijih američkih komičarskih emisija, naglo je i na neodređeno vrijeme skinuta s programa nakon što su ABC-u upućene prijetnje šefa Federalne komisije za komunikacije Brendana Carra, kao i mreža Sinclair i Nexstar koje prenose program ABC, podsjeća CNN.

Prijetnje su upućene zbog Kimelovog monologa u posljednjoj emisiji u kojem se slavni komičar osvrnuo na to kako je američki konzervativno-nacionalistički pokret MAGA (skraćenica od “Make America Great Again”) reagirao na nedavno ubistvo Charlieja Kirka.

Međutim, vijest o suspenziji Kimelove emisije izazvala je žučni val osuda na račun Disneyja i mreže ABC, a prijeteće poruke Brendana Carra oštro je kritizirao čak i utjecajni republikanski senator Ted Cruz.

(Kliker.info-agencije)