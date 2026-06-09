U prepunoj sali Gazi Husrev-begove biblioteke, sinoć je promoviran roman “Povratak”, drugo književno djelo, autorice Hatidže Hodžić, koja je, nakon zapaženog uspjeha knjige “Vjetar u tvoja jedra”, publici predstavila svoje prvo romaneskno ostvarenje.

Roman “Povratak” kroz sudbine svojih junaka progovara o porodici, ljubavi, identitetu, pripadanju, praštanju i duhovnom sazrijevanju, podsjećajući da je najvažnije putovanje koje čovjek može napraviti upravo ono koje vodi nazad sebi. O romanu su govorili recenzenti, književnik Mustafa Širbić i doc. dr. Edina Nikšić Rebihić te urednica knjige i moderatorica promocije Nađa Lutvikadić Fočo, te i sama autorica.

Mustafa Širbić istakao je da se Hatidža Hodžić odvažila na jednu od najzahtjevnijih književnih tema – čovjeka.

„Ne poznajem ništa složenije u svekolikom Božijem stvaranju od čovjeka, a upravo njega autorica stavlja pod lupu svog pera”, kazao je Širbić, naglašavajući da roman otvara važna pitanja porodičnih odnosa, pripadanja, ličnih izbora i traganja za smislom.

Posebnu pažnju izazvala je tema povratka domovini i vlastitim korijenima, sagledana kroz iskustva brojnih Bosanaca i Hercegovaca koji žive izvan granica svoje zemlje. Istaknuto je da će se upravo čitaoci iz dijaspore ali i svi drugi na poseban način prepoznati u pričama, emocijama i dilemama koje roman donosi.

Doc. dr. Edina Nikšić Rebihić opisala je roman kao snažan poziv na samorefleksiju i unutrašnje preispitivanje. “Povratak je mnogo više od književne priče. To je poziv čovjeku da zastane, oslušne sebe i prepozna vrijednosti koje često izgubimo u svakodnevnoj životnoj trci”, istakla je Nikšić Rebihić.

Urednica knjige i moderatorica promocije Nađa Lutvikadić Fočo podsjetila je da je put do romana “Povratak” započeo knjigom “Vjetar u tvoja jedra”, koja je tokom protekle tri godine prerasla okvire književnog projekta i postala svojevrsna misija podrške, ohrabrenja i povezivanja ljudi kroz iskrenu i nadahnjujuću riječ. Govoreći o samom romanu, naglasila je da “Povratak” predstavlja prirodan nastavak tog puta – putovanja prema sebi, porodici, korijenima i istinskim životnim vrijednostima.

Posebno emotivan trenutak večeri bilo je čitanje odlomaka iz romana, koji govore o čovjekovoj potrebi da se vrati sebi i ljudima koje voli, te o spoznaji da je dom mnogo više od mjesta – da je dom tamo gdje je srce. Obraćajući se prisutnima, autorica Hatidža Hodžić zahvalila je svim čitaocima koji godinama prate njen rad, ističući da je najveća vrijednost svakog književnog stvaranja trenutak kada se čitalac prepozna u napisanim riječima.

Promocija je okupila veliki broj ljubitelja književnosti, prijatelja autorice i poštovalaca njene pisane riječi, potvrđujući da autentične životne priče i dalje pronalaze put do srca čitalaca. U muzičkom dijelu programa nastupili su mr. Lejla Čaušević i Hor Hazreti Hamza, koji su svojim izvedbama dodatno obogatili atmosferu ove književne večeri.