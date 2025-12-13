Povratak koji traje: Fadil Banjanović Bracika i život povratnika Podrinja

U Podrinju je obilježena 14. godišnjica sjećanja na Fadila Banjanovića Braciku, kojeg su oni, koji su ga poznavali, zvali “čovjek povratak”, ” čovjek mira i dijaloga”.Iako ga fizički više nema, njegov duh i ideja o povratku još uvijek žive u srcima ljudi i zajednicama Podrinja.

Fadil, kažu njegovi poznavaoci, nije bio običan čovjek. Bio je vizionar, organizator, borac za pravdu i čovječnost, čovjek koji je cio život posvetio ideji da ljudi mogu i trebaju vratiti svoja ognjišta. Njegov san bio je jasan: povratak nije samo fizičko vraćanje kućama koje su ljudi morali napustiti, već povratak životu, zajednici, dostojanstvu i nadi.Njegovi principi suživot, jedinstvo, zajedništvo i pravda, prožimali su svaku njegovu odluku. Zalagao se za prosperitet, dijalog i međusobno poštovanje, a ljude je birao po čovječnosti i ljudskosti

Još u prvim danima nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Fadil je stao na čelo pokreta „Povratak“, koji je postao simbol obnove i nade, ne samo u Podrinju nego širom Bosne i Hercegovine.

Fadil Banjanović Bracika bio je pomoćnik ministra za obnovu, razvoj i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona. Delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, član Glavnog odbora SDP-a BiH i predsjednik Regionalnog odbora SDP-a Zvornik. Za svoju humanost više puta je nagrađivan.O njegovoj energiji i posvećenosti za BUKU govori Bekir Omerović, predstavnik Udruženja „Povratak“:

“Obišli smo mjesta od Tarevaca, gore, na sjeveru Bosne, znači u Modriči, preko ovih povratnika gore, u Požarnicu, gdje su se vraćali Srbi iz Bijeljine, iz ovih prostora Ugljevik i Lopare , pa sve gore do prostora Skjelana. Bio je od akcije, čovjek terena, pa on je jednostavno bio tri ili četiri u jednom. Znači, znao je i sa Međunarodnim humanitarnim organizacijama da razgovara, znao je i sa običnim građanima, povratnicima, obespravljenim, znao je sa omladinom organizovati turnire, fudbalske…Znači jednostavno, živio je povratak 24 sata u danu i sedam dana u sedmici.”

Fadil Banjanović Bracika ostavio je dubok i neizbrisiv trag u istoriji Podrinja i Bosne i Hercegovine. Njegova ideja o povratku, zajedništvu, pravdi i čovječnosti nastavlja oblikovati sudbine ljudi, generacija i cijele regije. Povratnici, iako suočeni sa svakodnevnim izazovima, nastavljaju njegov put, gradeći zajednicu koja odolijeva zaboravu i vremenu. Svaka obnova kuće, svako posadjeno voće, svaka radionica i školska inicijativa , sve je to živi spomen na čovjeka čija ideja nije umrla s njegovim odlaskom.

Avdulah Hadžić, dugogodišnji prijatelj i saradnik, dodatno pojašnjava za BUKU kako je Fadil uspio okupiti ljude:

“I ja nisam nikad do danas, uspio da kažem, da ne mogu da razumijem kako je uspio da okupi hiljade ljudi i da ih vrati na nešto što ne postoji. Ljudi su došli na temelje njihovih kuća, došli bez ičega u vojnim, poderaim jaknama, došli su u čizmama koje su bile šuplje.I mi smo sa jednom voljom, sa jednom snagom krenuli sa njim.I radovali smo se kad vidimo da dođe kamion, da dođu neke motike, lopate, kao da je to neko bogatstvo. Danas ljudi ne mogu sa budžetima, od 50 miliona a vrate nikoga. Fadil je bio mađioničar, on imao neku svoju snagu zbog koje su ga ljudi voljeli, zbog koje su krenuli dalje. Fadil je bio jedan cilj, čovjek koji je potrošio život na povratku”.

Danas, život povratnika nosi sve izazove koje je Fadil predviđao, infrastruktura je često slaba, posla nema dovoljno, mladi odlaze, a škole i zanatske radionice rade u otežanim uvjetima. Ipak, Fadilova ideja o zajedništvu i solidarnosti provlači se kroz svaki aspekt života. Ljudi rade zajedno, pomažu jedni drugima u obnovi kuća, sade voćnjake, otvaraju zanatske radionice i male poljoprivredne biznise, te nastoje da svaki dan učine korak ka prosperitetu i zajedništvu.

“Oni koji su tu, oni koji ne dolaze, njima je opet bolje tamo, ali znali su da je život ovdje dobar, živi se, radi se, pomaže jednom drugima i tako. Danasm, iako mladi odlaze u potrazi za poslom, ovdje nekako i dalje njegova ideja živi. Nema kome nije pomogao”, kaže za BUKU Salih Selimović, povratnik u Kozluk

Fadilov pokret imao je praktične i konkretne ciljeve: pravna podrška povratnicima, organizacija obnove kuća, obnavljanje škola i infrastrukture, pomoć pri registraciji zemljišta, ali i emotivna podrška. On je znao da ljudi ne mogu povratak doživjeti kao uspjeh ako nemaju osjećaj zajedništva, sigurnosti i perspektive. Njegove inicijative bile su prvi korak ka izgradnji zajednica koje danas nastavljaju njegov put.

Gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, za BUKU sumira širu dimenziju Bracikinog djelovanja

“Njegova ideja je univerzalna, ideja jednostavne Bosne i Hercegovine, ideja ljubavi i ideja zajdničkog života. Fadil Banjanović nadahnuo je sve. Njegova energija, njegova vizija je vizija Bosne i Hercegovine kao države ravnopravnih naroda, ravnopravnih građana, jednakih prava u svim djelovima Bosne i Hercegovine. Fadil Banjanović je čovjek koji imao viziju, viziju budućnosti. Nadam se da bismo mi trebali svako u sebi da prepoznamo barem jednim djelom šta je on bio, šta je on radio, da postanemo još bolji ljudi. Zajedno, uz uzajamno poštovanje i uz uzajamnu ljubav, gradimo Bosnu i Hercegovinu,državu budućnosti koju ćemo ostaviti mladim generacijama.”

Fadil je,kažu, bio most između običnog čovjeka i vizije budućnosti, jer je povezao praktično djelovanje sa principima pravde, suživota i zajedništva.

Četrnaest godina nakon njegove smrti, jasno je da Fadil nije otišao. Njegova ideja živi u ljudima, u komšijama, u zajednicama i zemlji koja je ponovno dom. Povratak, kakav je Fadil zamislio, traje i oblikuje budućnost Podrinja i Bosne i Hercegovine. On je pokazao da su pravda, zajedništvo i čovječnost ne samo riječi, već način života. I taj način života i dalje vodi korake povratnika.

Ivana Đurđević (Buka)