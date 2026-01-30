Povratak giganta : Energoinvest predstavio preliminarne poslovne rezultate za 2025. godinu – rekordna dobit i plate

Kompanija Energoinvest predstavila je preliminarne poslovne rezultate za 2025. godinu, koji pokazuju najbolji učinak u poslijeratnom periodu poslovanja ove kompanije.

Ostvareni rezultati potvrđuju da je Energoinvest nakon dugog perioda nestabilnosti uspio povratiti finansijsku sigurnost, tržišnu reputaciju i jasan razvojni pravac. Direktor kompanije Mirza Ustamujić podsjetio je da su, u trenutku kada je preuzeo upravljanje, očekivanja javnosti bila izrazito pesimistična.

„Malo ko je vjerovao da Energoinvest ima budućnost. Govorilo se o stečaju, neisplaćenim platama i milionskim gubicima. Danas je slika potpuno drugačija“, naveo je Ustamujić.

Prema njegovim riječima, kompanija se danas u medijima spominje u kontekstu rasta, zapošljavanja, rekordnih plata, strateških partnerstava i društveno odgovornog poslovanja. „Ovo nisu samo brojevi, već dokaz da se znanjem, odgovornošću i jasnom vizijom može obnoviti ono što je godinama bilo zapostavljeno“, poručio je.

Krajem 2025. godine Energoinvest ima 219 zaposlenih, što je povećanje od 10 posto u odnosu na raniji period. Čak 50 posto zaposlenih mlađe je od 35 godina, dok je prosječna starost radne snage smanjena za tri godine. Prosječna neto plata dostigla je 3.200 KM, što je trenutno najviši prosjek u sektoru, uz posebno značajna povećanja za radnike s najnižim primanjima.

Kompanija je uložila značajna sredstva u edukaciju, opremu, stručne prakse i zdravlje zaposlenih, dok su kroz projekte društvene odgovornosti ugovoreni poslovi vrijedni više od milion KM. Energoinvest podržava i brojne sportske i društvene organizacije u BiH.

U segmentu upravljanja imovinom zabilježen je rast prihoda od zakupa, dok je iznos imovine pod hipotekom smanjen sa 72,5 na 65 miliona KM. Poseban iskorak ostvaren je u oblasti energoinženjeringa, gdje je tokom 2025. zatvoreno devet starih projekata, a više od 40 novih nalazi se u fazi pripreme ili realizacije. Proizvodi Energoinvesta danas se izvoze u više od 20 zemalja.

U sektoru Energogasa cijena prirodnog gasa smanjena je sa 869 na 795 KM, dok su troškovi naknada svedeni na minimum. Prema podacima Eurostata, Energoinvest trenutno ima jednu od najnižih cijena prirodnog gasa u Evropi.

Rješavanje starih ugovora, penala i sudskih sporova rezultiralo je ukupnim poslovnim učinkom od 36 miliona KM, dok je operativna dobit iznosila više od 19 miliona KM. Za 2025. godinu očekuje se dobit od oko 15 miliona KM, uz tržišnu kapitalizaciju od 47,5 miliona KM. Po prvi put nakon tri decenije, dobit po zaposlenom iznosi približno 70.000 KM.

„Od kompanije na ivici stečaja došli smo do firme koja posluje stabilno, ostvaruje dobit i isplaćuje najveće plate u sektoru“, naglasio je Ustamujić.

Da su rezultati impresivni potvrdio je i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, koji je uputio čestitke upravi i zaposlenima Energoinvesta, ističući da su ostvareni rezultati plod profesionalnog i korporativnog upravljanja.

Zvanični finansijski podaci Energoinvesta bit će objavljeni u februaru 2026. godine.

