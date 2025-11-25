Povodom Dana državnosti BiH: U američkom gradu svečano otvoren Sebilj
Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembra, bosanska zajednica u Utici svečano je otkrila novi Sebilj – simbol kulturnog identiteta, povezanosti i trajnog naslijeđa bh. dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama.
Svečanosti su prisustvovali brojni zvaničnici, među njima senator države New York Joseph A. Griffo i gradska vijećnica Marianne Buttenschon, koji su istakli važnost ove inicijative za jačanje multikulturalnosti i zajedništva u lokalnoj zajednici.
Sebilj je postavljen na uglu Culver avenije i Albany ulice, gdje će od sada biti prepoznatljiv znak prisustva i doprinosa Bosanaca i Hercegovaca dolini Mohawk.
“Ovo je Sebilj – fontana inspirisana poznatim Sebiljem u Sarajevu. Izgradili su ga Bosanci iz Utice kao počast kulturnoj baštini svoje domovine i kao trajni javni dar građanima Utice”, navedeno je u objavi lokalnih zvaničnika.
(Kliker.info-agencije)
