Povodom Dana državnosti BiH: U američkom gradu svečano otvoren Sebilj

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembra, bosanska zajednica u Utici svečano je otkrila novi Sebilj – simbol kulturnog identiteta, povezanosti i trajnog naslijeđa bh. dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama.

Svečanosti su prisustvovali brojni zvaničnici, među njima senator države New York Joseph A. Griffo i gradska vijećnica Marianne Buttenschon, koji su istakli važnost ove inicijative za jačanje multikulturalnosti i zajedništva u lokalnoj zajednici.

Sebilj je postavljen na uglu Culver avenije i Albany ulice, gdje će od sada biti prepoznatljiv znak prisustva i doprinosa Bosanaca i Hercegovaca dolini Mohawk.

“Ovo je Sebilj – fontana inspirisana poznatim Sebiljem u Sarajevu. Izgradili su ga Bosanci iz Utice kao počast kulturnoj baštini svoje domovine i kao trajni javni dar građanima Utice”, navedeno je u objavi lokalnih zvaničnika.

(Kliker.info-agencije)