Potvrđeno iz Suda BiH: Milorad Dodik otkupio kaznu zatvora

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je uplatio novac kojim je zamijenio jednogodišnju kaznu zatvora, a koju je dobio nakon pravomoćne presude zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika.

“Odlučujući o zahtjevu odbrane osuđenog Milorada Dodika, za zamjenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, Sud je, shodno zakonskim propisima, donio rješenje kojim je nakon izjašnjenja Tužilaštva BiH usvojen navedeni prijedlog odbrane, te osuđenom Miloradu Dodiku izrečena kazna zatvora zamijenjena novčanom kaznom”, saopšteno je iz Suda BiH.

Dodik je uplatio 36.500 KM, odnosno 100 KM za svaki od 365 dana koliko je trebao provesti iza rešetaka.

Također, vrijedi istaći da moguće otkupiti zatvorsku kaznu do godinu dana.

Dodik je, osim zatvorske kazne, dobio i zabranu političkog djelovanja od šest godina.

Zbog ovog dijela presude, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) je njemu oduzela mandat predsjednika RS-a.

Odluku CIK-a je danas primio njegov advokat Goran Bubić, koji je i uložio žalbu. Očekuje se da će odluka Apelacionog vijeća biti donesena sljedeće sedmice.

(Kliker.info-agencije)