Iako prepušta glavnu operativnu ulogu, Cook neće u potpunosti napustiti kompaniju. Od jeseni će preuzeti funkciju izvršnog predsjednika (executive chair) odbora, prepuštajući kormilo mlađim snagama.

“Bila je najveća privilegija u mom životu biti izvršni direktor Applea i imati povjerenje da vodim tako izvanrednu kompaniju. Volim Apple cijelim svojim bićem”, naveo je Cook u zvaničnom saopćenju za javnost.

Cook je na čelo Applea došao u augustu 2011. godine, naslijedivši legendarnog suosnivača Stevea Jobsa, samo nekoliko mjeseci prije njegove smrti. Mnogi su tada sumnjali da operativac poput Cooka može zamijeniti vizionara poput Jobsa, ali je on kompaniju odveo do neslućenih visina.

Pod njegovim vodstvom, Apple je postao prva kompanija u historiji čija je tržišna vrijednost premašila bilion (hiljadu milijardi), a kasnije i tri biliona dolara. Tokom njegovog mandata, Apple je proširio svoj ekosistem predstavljanjem uređaja kao što su Apple Watch, AirPods bežične slušalice, te nedavni Apple Vision Pro.

Pored hardvera, Cook je strateški transformisao Apple u giganta u sektoru usluga, lansirajući Apple Music, Apple TV+ i razne pretplatničke modele koji danas generišu ogroman dio prihoda.

Nasljednik John Ternus nije iznenađenje za dobre poznavaoce prilika u Cupertinu. Ternus je u Appleu već godinama unazad izgradio reputaciju tihog, ali izuzetno sposobnog lidera. Kao šef hardverskog inženjeringa, direktno je nadgledao razvoj ključnih proizvoda, uključujući posljednje generacije iPhonea i iPada.

Posebno se istakao kao jedan od glavnih arhitekata historijske tranzicije Mac računara sa Intelovih čipova na vlastite Apple Silicon (M-serija) procesore, potez koji je potpuno redefinisao performanse i efikasnost Appleovih računara.

Ternus, koji je gotovo cijelu karijeru proveo u Appleu i vodio hardverske timove, izjavio je da s optimizmom gleda na naredne godine kompanije.

“Duboko sam zahvalan na ovoj prilici da nastavim Appleovu misiju. Imao sam sreću da radim pod Steveom Jobsom i da mi Tim Cook bude mentor. Ispunjen sam optimizmom zbog onoga što možemo postići u godinama koje dolaze i sretan sam što znam da su najtalentovaniji ljudi na svijetu ovdje u Appleu, odlučni da budu dio nečega većeg od bilo kojeg od nas. Ponizan sam što preuzimam ovu ulogu i obećavam da ću voditi s vrijednostima i vizijom koja već pola stoljeća definišu ovo posebno mjesto”, poručio je Ternus.

Promjena na vrhu dolazi u trenutku kada se Apple suočava s novim izazovima, od strožih regulatornih pravila u Evropskoj uniji i SAD-u, do utrke u implementaciji generativne umjetne inteligencije (Apple Intelligence). Pred Ternusom je sada zadatak da održi stabilnost, ali i donese nove inovacije koje tržište od Applea uvijek očekuje.