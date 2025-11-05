Potres u Hercegovini : Čovićeva stranka dobiva žestoku konkurenciju izvan HNS-a

U srijedu bi se u državnom Parlamentu trebali sastati čelnici hrvatske opozicione četvorke sa Slavenom Ragužem, liderom Hrvatske republikanske stranke i njegovih suradnika.

Nestrpljiva javnost očekuje puštanje „bijelog dima“ i konačno proširenje sadašnje oporbene grupacije stranaka i formiranje hrvatske „petorke“. Iz više izvora Dnevni list doznaje da je Raguž, čini se, napokon prelomio i da je digao palac gore za pridruživanje HDZ-u 1990, HNP-u, HSS-u i HDS-u.

I do sada su sitnice kočile utemeljenje petorke, međutim očekuje se da će Ilija Cvitanović, Ivan Vukadin, Mario Karamatić i Ivo Tadić u srijedu nakon peglanja nekih nedoumica i zahtijeva iz HRS-a u prisustvu Slavena Raguža nazdraviti novom partnerstvu.

Privatni HNS

Javnost u BiH, pogotovo njezin hrvatski dio, s velikim zanimanjem očekuju konačni dogovor i objavu zajedničkog izlaska na sljedeće parlamentarne izbore u oktobru sljedeće godine. Važno je naglasiti kako svih pet navedenih stranaka odavno nije više u kandžama privatnog HNS-a Dragana Čovića i njegove stranke. U praksi to znači da nemaju nikakvu obvezu oko nekakvog zajedničkog dogovora unutar te nevladine organizacije niti oko sastavljanja lista i isturanja kandidata.

Upravo su te stvari i bile razlogom zamrzavanja rada unutar HNS-a, jer je Dragan Čović zloupotrijebio sabor, ponižavao sve druge članice i stavio ga u službu isključivo interesa svog HDZ-a BiH.

Nikada u novijoj povijesti HDZ BiH nije imao potencijalno snažnijeg političkog rivala. Bilo je i u prošlosti snažnih političkih protivnika poput NHI-ja i HDZ-a 1990, ali su te pojedinačne opcije bile relativno laka meta brutalnih napada i linčovanja i u konačnici slamanja.

Ovoga puta se radi o čak pet opozicionih stranaka koje imaju prepoznatljive i ostvarene lidere i svoje stanovite strategije i ciljeve. Do izbora je ostalo još nešto manje od godinu dana i prilika je izvrsna da se u miru i trezveno proberu iskusni i čestiti kandidati koji će biti okosnica izborne kampanje.

Sastanak s Milanovićem

Raslojavanje unutar HNS-a i uobličavanje ozbiljne alternative Draganu Čoviću s velikim zanimanjem se prati i u susjednoj Hrvatskoj. Nije tajna, do sada su četvorku podržavali bračni par Marija i Nino Raspudić, mnogi neovisni zastupnici, intelektualci i poduzetnici.

Sigurno je da će eventualno formiranje Petorke odjeknuti u Zagrebu. Čelnici hrvatskih opozicionih stranaka u BiH do sada nisu imali potporu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. To je i razumljivo jer je on čelnik sestrinskog HDZ-a, ali su s pravom očekivali da im neće podmetati klipove i da će ih makar saslušati, naročito vodstvo bliskog HDZ-a 1990.

Kako doznaje Dnevni list, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je pokazao fleksibilnost spram tvorbe hrvatske alternative u BiH. Spreman je primiti čelnike četvorke, a vjerojatno i petorke ako Slaven Raguž konačno pristane na koaliciju, i to bi se trebalo dogoditi već početkom sljedeće sedmice u Zagrebu.

Ne treba očekivati neke Milanovićeve dramatične poruke, ipak je on predsjednik svih Hrvata, ali korektan razgovor bi bio izniman politički benefit za hrvatsku oporbu u BiH.

(Kliker.info-Dnevni list)