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Potres u Bijeloj kući : Sekretar vojske Dan Driscoll podnio ostavku

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Potres u Bijeloj kući : Sekretar vojske Dan Driscoll podnio ostavku

01 Septembra
05:38 2026
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Američki sekretar vojske Dan Driscoll podnio je ostavku u Bijeloj kući nakon višemjesečnih tenzija s ministrom odbrane Peteom Hegsethom, rekao je izvor upoznat sa situacijom za Reuters.

Driscoll, za kojeg zvaničnici kažu da je blizak američkom potpredsjedniku J.D. Vanceu, postaje posljednji visoki zvaničnik koji je otpušten ili izbačen iz Hegsethovog Pentagona. Ovo se dešava u vrijeme kada su Sjedinjene Države još uvijek u ratu s Iranom, s hiljadama američkih vojnika raspoređenih na Bliskom istoku.

Nije jasno da li je Bijela kuća prihvatila njegovu ostavku.

“Driscoll je izrazio zabrinutost administraciji zbog transformacije i spremnosti vojske i Hegsethovog blokiranja tih napora, posebno otpuštanjem generala koji su bili odgovorni”, rekao je izvor, misleći na njegove napore da modernizuje vojsku.

Vojska je odbila da komentariše priču, koju je prvi objavio Wall Street Journal.

Kritizovani veliki proizvođači oružja

Driscoll, čija je pozicija potvrđena u februaru 2025. godine, podsticao je vojsku da bude agilnija u nabavci jeftinijeg oružja i kritikovao je velike proizvođače oružja. Sekretar vojske je odgovoran za obuku i opremanje vojnika.

„(Odbrambena) industrijska baza… iznevjerila je američki narod, Pentagon i vojsku“, rekao je Driscoll prošle godine, misleći na velike odbrambene kompanije.

Jedan američki zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekao je da Hegseth Driscolla vidi kao prijetnju unutar birokratije i da ga je dugo želio smijeniti. Ali njegove veze sa Vanceom, rekao je zvaničnik, otežale su Hegsethu da to učini.

Driscoll je postao poznat izvan Pentagona kada ga je Trump angažovao da pomogne u pregovorima s Moskvom i Kijevom o okončanju rata u Ukrajini – rijedak diplomatski zadatak za sekretara vojske.

(Kliker.info-agencije)

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