“Potpuno poludio!” : ‘Emocionalna reakcija’, komentar Kremlja na Trumpovu kritiku Putinu

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kazao je kako su svi uključeni u pregovarački proces oko okončanja rata u Ukrajini emocionalno preopterećeni, komentarišući tako izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je ruski predsjednik Vladimir Putin “potpuno poludio”.

Trump je rekao je da je Putin “potpuno poludio!” nakon serije smrtonosnih napada i upozorio da će, ako pokuša osvojiti cijelu Ukrajinu, to dovesti do “pada” Rusije. To je bio najoštriji javni komentar koji je Trump ikada uputio lideru Kremlja.

“Naravno, početak pregovaračkog procesa, za koji je američka strana uložila mnogo truda, vrlo je važno postignuće i mi smo istinski zahvalni Amerikancima i lično predsjedniku Trumpu na njihovoj pomoći u organizaciji i pokretanju ovog pregovaračkog procesa. To je vrlo važno postignuće. Naravno, istovremeno je ovo vrlo važan trenutak koji je povezan s emocionalnim preopterećenjem svih uključenih i emocionalnim reakcijama”, kazao je portparol Kremlja na konferenciji za novinare 26. maja, zamoljen za komentar Trumpove izjave.

“Pažljivo pratimo sve reakcije. Međutim, predsjednik Putin donosi one odluke koje su neophodne za sigurnost naše zemlje”, prokomentarisao je Peskov, prenosi BBC.

“Svi smo svjedočili kako je kijevski režim prijetio stranim liderima prije nego što su došli u Moskvu na obilježavanje Dana pobjede. Svi su čuli ove prijetnje kijevskog režima. I mnogi lideri koji su bili ovdje svjedočili su pokušajima kijevskog režima da udari dronovima na rusku teritoriju, velike gradove, čak i glavni grad, uoči tako važnog dana. Ovi pokušaji se nastavljaju. Prisiljeni smo poduzeti mjere, a predsjednik Putin čini ono što je potrebno da osigura sigurnost Rusije”, kazao je Peskov.

Portparol Kremlja naveo je da su novi masovni zračni napadi na Ukrajinu odgovor na napade Kijeva na rusku infrastrukturu.

“Vidjeli smo kako Ukrajinci gađaju našu društvenu infrastrukturu, mirnodopsku infrastrukturu. Ovo je odgovor na udar. To je udar na vojne objekte, vojne ciljeve”, rekao je.

Ukrajinski zvaničnici su u ranim jutarnjim satima 26. maja rekli da je Rusija pokrenula novi val napada.

Američki predsjednik je na svojoj platformi društvenih medija kasno uveče 25. maja naveo kako Putin “nepotrebno ubija mnogo ljudi, i ne govorim samo o vojnicima”.

“Rakete i dronovi se ispaljuju na gradove u Ukrajini, bez ikakvog razloga”, napisao je.

“Oduvijek sam imao vrlo dobar odnos s Vladimirom Putinom iz Rusije, ali nešto mu se dogodilo. Potpuno je POLUDIO!” napisao je Trump na svojoj platformi društvenih medija kasno uveče 25. maja.

“Oduvijek sam govorio da on želi CIJELU Ukrajinu, ne samo njen dio, i možda se to pokazuje tačnim, ali ako to učini, to će dovesti do pada Rusije!”, napisao je.

Međutim, u kasnijoj objavi na društvenim mrežama, Trump je takođe uputio oštre kritike ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, rekavši: “Zelenski ne čini svojoj zemlji uslugu govoreći na način na koji govori. Sve što izgovori uzrokuje probleme, ne sviđa mi se to i bolje bi bilo da prestane.”

Serija komentara uslijedila je nakon što je Zelenski, u rijetkom javnom ukoru najvažnijeg saveznika Kijeva, osudio ono što je nazvao “američkom šutnjom” nakon što su ruski napadi tokom vikenda u kojima je ubijeno najmanje 13 ljudi, a desetine drugih povrijeđene.

“Američka šutnja, šutnja drugih u svijetu, samo ohrabruje Putina”, napisao je Zelenski na društvenim mrežama 25. maja.

Satima nakon izjava Zelenskog i prije Trumpovih komentara, američki izaslanik Keith Kellogg rekao je da su napadi na Kijev “sramotni” i pozvao na prekid vatre.

Evropski saveznici Ukrajine takođe su osudili najnovije ruske napade i založili se za dalju podršku Kijevu.

“Sinoćnji napadi ponovo pokazuju da je Rusija odlučna na još patnje i uništenje Ukrajine”, napisala je na društvenim mrežama šefica evropske diplomatije EU Kaja Kallas.

Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavski rekao je u TV debati da su napadi “još jedan dokaz da Rusija nije zainteresirana za mir”.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul — koji je ranije ovog mjeseca posjetio Ukrajinu — 25. maja pozvao je ukrajinske saveznike da “reaguju odlučno” nakon posljednjih ruskih napada.

Ove izjave su uslijedile nakon dana obilježenog smrću i razaranjem na ukrajinskim civilnim lokacijama, pomiješanim sa radošću zbog povratka stotina ratnih zarobljenika iz zarobljeništva u Rusiji na treći dan masovne razmjene, takozvanog sporazuma 1.000 za 1.000.

Ruske rakete i dronovi su tokom vikenda pogodili ukrajinske gradove smrtonosnom vatrom. Među 13 prijavljenih smrtnih slučajeva bila su i tri maloljetnika – starosti 8, 12 i 17 godina – u sjeverozapadnoj regiji Žitomir, daleko od linija fronta.

(Kliker.info-agencije)