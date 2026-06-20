Reprezentacija Turske eliminisana je sa Svjetskog prvenstva nakon što je poražena od Paragvaja rezultatom 1:0 u ključnoj utakmici grupne faze Grupe D.

Paragvajci su postigli gol vrijedan pobjede na samom početku utakmice, te su uspjeli braniti do kraja uprkos tome što su cijelo drugo poluvrijeme igrali s igračem manje.

Turska još ima utakmicu protiv domaćina SAD-a, što nije bitno u rezultatskom smislu, dok će Paragvaj bolju poziciju na ljestvici tražiti u utakmici s Australijom.

Utakmica je za Tursku počela šokantno. Nakon 65 sekundi igre, Matias Galarza je preciznim udarcem s dvadesetak metara pogodio donji lijevi ugao turskog gola za vodstvo Paragvaja.

Nakon gola, Turska je preuzela inicijativu i dominirala terenom, ali uprkos velikom posjedu lopte, koji je bio 79 posto, i brojnim šansama, nisu uspjeli postići gol.

Turci su bili najbliži izjednačenju u 35. minuti, kada je Mert Muldur glavom pogodio stativu nakon centaršuta Hakana Calhanoglua.

Ključni trenutak prvog poluvremena, nadala se Turska, dogodio se u sudijskoj nadoknadi. Miguel Almiron dobio je direktan crveni karton nakon što je pokrio usta rukom i bacio nešto na Merta Muldura.

Sudija Ivan Barton iz Salvadora isključio ga je po novom pravilu poznatom kao “Viniciusov zakon”, prvoj, historijskoj primjeni pravila na Svjetskom prvenstvu. Međutim, nade Turske da će to napraviti razliku su se izjalovile.

S igračem više, Turska je u drugom poluvremenu krenula u ofanzivu. Selektor Vincenzo Montella predstavio je napadački orijentisanu ekipu, a njegov tim stvorio je pravu opsadu paragvajskog gola.

Uprkos stalnom pritisku i nizu pokušaja, paragvajska odbrana, predvođena golmanom Orlandom Gillom, izdržala je sve napade.

Do kraja utakmice, Turska je uputila 32 udarca na protivnički gol, ali nijedan nije pronašao mrežu. Kako je vrijeme prolazilo, turski napadi su postajali sve očajniji, ali rezultat se nije mijenjao.

Posljednji zvižduk sudije označio je pobjedu Paragvaja i kraj nade za Tursku, koja se sa dva poraza oprostila od daljnjeg takmičenja.

Tabela:

(Kliker.info-agencije)