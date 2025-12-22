Potpredsjednik SAD-a JD Vance : Postigli smo ključan napredak u pregovorima

Postignut je napredak u pregovorima o okončanju ruskog rata protiv Ukrajine, ali nema garancija da će se postići mirno rješenje, izjavio je potpredsjednik SAD-a JD Vance u intervjuu za britanski medij UnHerd, prenosi The Kyiv Independent.

“Mislim da smo postigli napredak, ali ne bih sa sigurnošću rekao da ćemo doći do mirnog rješenja”, rekao je Vance. “Mislim da postoji dobra šansa da hoćemo. Mislim da postoji dobra šansa da nećemo.”

Ove izjave dolaze u trenutku kada Washington, pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa da ubrza pregovore, pojačava diplomatske napore za posredovanje u okončanju rata koji ulazi u četvrtu godinu. Tokom vikenda, američki dužnosnici održali su razgovore s ukrajinskim i ruskim izaslanstvima u sklopu najnovije runde shuttle diplomacije. Prema Vanceu, razgovori se vode na tri zahtjevna kolosijeka – s Ukrajinom, Rusijom i Europom – pri čemu svaka strana ima svoje prioritete i crvene linije.

Ključni pomak u pregovorima

Vance je opisao, kako ga je nazvao, ključni pomak u pregovorima, istaknuvši da se o glavnim točkama neslaganja sada otvoreno raspravlja, umjesto da se guraju pod tepih. “Proboj koji osjećam da smo postigli jest da su sva pitanja zapravo otvorena”, rekao je, dodajući da su ranije faze uključivale “svojevrsne igre skrivača”.

Teritorijalni ustupci i dalje su središnja prepreka, naglasio je Vance, posebno ukazujući na ruske zahtjeve u istočnoj Ukrajini. “Mislim da Rusi stvarno žele teritorijalnu kontrolu Donjecka”, izjavio je. “Ukrajinci to razumljivo vide kao veliki sigurnosni problem, čak i dok privatno priznaju da će na kraju vjerojatno izgubiti Donjeck – ali ‘na kraju’ bi moglo biti za 12 mjeseci od sada, moglo bi biti i duže od toga.”

Vance je dodao kako se ne protivi tome da ograničene informacije iz pregovora dospiju u javnost te vjeruje da sve strane sudjeluju “u dobroj vjeri”. Ipak, upozorio je da se ne treba pretpostaviti kako je dogovor neizbježan. “Pokušat ćemo riješiti ovu stvar. Nastavit ćemo pokušavati pregovarati”, poručio je.

Stanje pregovora

Ukrajinski delegati sastali su se s predstavnicima SAD-a na još jednoj rundi razgovora 21. decembra . Sastanak je uslijedio nakon ukrajinsko-američkih razgovora 19. decembra i rusko-američkih razgovora 20. decembra u Miamiju. Pregovori su usmjereni na revidirani okvir od 20 točaka za okončanje rata, uz paralelne rasprave o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu i poslijeratnom gospodarskom oporavku.

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je 20.decembra da teritorijalna pitanja ostaju glavni prioritet Kijeva. S druge strane, Moskva i dalje zahtijeva opsežne ustupke, uključujući povlačenje Ukrajine iz cijele regije Donbas – i s područja pod ruskom okupacijom i s teritorija koji je još uvijek pod ukrajinskom kontrolom – što su uvjeti koje je Kijev više puta odbio.

