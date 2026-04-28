Pregovarački timovi Hrvatske i Bosne i Hercegovine usaglasili su tekst prijedloga sporazuma između ove dvije države, kada je u pitanju Južna interkonekcija. Potvrdio je to za Federalnu televiziju ministar Elmedin Konaković.

Tekst još treba potvrditi Vijeće ministara i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a vjeruje se da bi to mogli učiniti sutra ujutro. Sporazum bi trebao biti potpisan sutra popodne na dubrovačkom forumu.

Ranije je Vlada Federacije donijela je rjješenje o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene, u postupcima izdavanja urbanističke saglasnosti, za izgradnju gasovoda.

Komisija je dužna dostaviti stručnu ocjenu u roku od 15 dana od prijema zahtjeva s kompletnom dokumentacijom.

Projekt Južne plinske interkonekcije predstavlja ključni strateški iskorak koji Bosni i Hercegovini donosi energetsku suverenost, diverzifikaciju izvora snabdijevanja i direktno povezivanje s globalnim energetskim tržištem putem LNG terminala na Krku.

