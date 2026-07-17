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Potpisao petogodišnji ugovor: Tarik Muharemović je novi igrač Leedsa

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Potpisao petogodišnji ugovor: Tarik Muharemović je novi igrač Leedsa

17 Jula
19:50 2026
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Tarik Muharemović (23) je novi igrač engleskog Leedsa.

Leeds je na zvaničnoj stranici potvrdio da je Tarik potpisao ugovor na pet godina, prenosi portal reprezentacija.ba.

Muharemović u redove engleskog kluba stiže iz talijanskog Sassuola.

Mediji u Italiji i Engleskoj pišu da će Leeds za našeg stopera platiti oko 40 miliona eura.

Tarik u Leeds stiže kao zamjena za nizozemskog stopera Strujika koji je za 23 miliona eura prešao u Brighton. Strujik je bio jedini lijevi stoper u protekloj sezoni u Leedsu.

Ekipa Leedsa je proteklu sezonu u Engleskoj završila na 14. mjestu.

Leeds uskoro putuje na predsezonsku turneju u SAD.

Tamo će igrati pripremne utakmice protiv Wrexhama (27. juli), Sunderlanda (31. juli)) i Liverpoola (2. august).

Nakon toga slijedi još nekoliko prijateljskih mečeva u Europi, a na startu nove sezone u Premiershipu će u prvom kolu 22. augusta gostovati Nottingham Forrestu.

(Kliker.info-FTV)

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