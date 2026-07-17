Potpisao petogodišnji ugovor: Tarik Muharemović je novi igrač Leedsa
Tarik Muharemović (23) je novi igrač engleskog Leedsa.
Leeds je na zvaničnoj stranici potvrdio da je Tarik potpisao ugovor na pet godina, prenosi portal reprezentacija.ba.
Muharemović u redove engleskog kluba stiže iz talijanskog Sassuola.
Mediji u Italiji i Engleskoj pišu da će Leeds za našeg stopera platiti oko 40 miliona eura.
Tarik u Leeds stiže kao zamjena za nizozemskog stopera Strujika koji je za 23 miliona eura prešao u Brighton. Strujik je bio jedini lijevi stoper u protekloj sezoni u Leedsu.
Ekipa Leedsa je proteklu sezonu u Engleskoj završila na 14. mjestu.
Leeds uskoro putuje na predsezonsku turneju u SAD.
Tamo će igrati pripremne utakmice protiv Wrexhama (27. juli), Sunderlanda (31. juli)) i Liverpoola (2. august).
Nakon toga slijedi još nekoliko prijateljskih mečeva u Europi, a na startu nove sezone u Premiershipu će u prvom kolu 22. augusta gostovati Nottingham Forrestu.
(Kliker.info-FTV)
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