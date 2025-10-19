Potpisan sporazum o formiranju Pokreta Sigurna Srpska

Na Jahorini je potpisan sporazum o formiranju novog političkog pokreta pod nazivom Pokret Sigurna Srpska, koji će, prema riječima osnivača, predstavljati „najozbiljniju političku konsolidaciju opozicije u posljednjih dvadeset godina“.

Sporazum su potpisali Draško Stanivuković, predsjednik PDP-a, Igor Radojičić, predsjednik Nezavisnog pokreta „Svojim putem – Igor Radojičić“, te Dejan Kojić, načelnik opštine Pale i bivši funkcioner Demosa.

Osnivačka skupština „Sigurne Srpske“ biće održana 26. oktobra u dvorani Borik u Banjoj Luci.

Kako je istakao Dejan Kojić, cilj novog političkog saveza je stvaranje snažne i prepoznatljive organizacije koja će već naredne godine biti ključni akter političkih promjena u Republici Srpskoj.

„Uvjeren sam da će se Pokretu u narednom periodu pridružiti još pojedinaca i organizacija. Naš cilj je da u narednih šest mjeseci postanemo respektabilna snaga i nosilac promjena na izborima 2026. godine“, rekao je Kojić, koji bi, prema dogovoru, trebao biti potpredsjednik Pokreta.

Predsjednik Nezavisnog pokreta „Svojim putem“ Igor Radojičić naglasio je da Republika Srpska prolazi kroz period političkih i pravnih turbulencija te da su „promjene neminovne“.

„Zajedno možemo pokrenuti neophodne procese i ponuditi građanima novu viziju. Ovo je poziv svim opozicionim partijama da prevaziđu lične razlike i da zajednički donesemo promjene koje građani očekuju“, poručio je Radojičić.

On je dodao da „Sigurna Srpska“ ima ambiciju da postane najjača opoziciona snaga, a zatim i vodeća politička organizacija u Republici Srpskoj.

„Bićemo velika priča, ne samo za naredne izbore, nego za čitavu budućnost Republike Srpske“, zaključio je Radojičić.

Prema najavama, predsjednik novog pokreta biće Draško Stanivuković, dok će Radojičić obavljati funkciju zamjenika predsjednika.

