Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović potpisao je u Banjoj Luci memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata s predstavnicima američkih kompanija.

Nakon potpisivanja memoranduma Stevanović je izjavio da je riječ o nekoliko infrastrukturnih projekata, a da je jedan od glavnih ciljeva pokretanje realizacije dionice Jadransko-jonske autoceste na pravcu Stolac – Trebinje. Riječ je o autocesti koja prolazi kroz oba entiteta.

Dodao je da memorandum važi pet godina te da će u narednom periodu biti razmatrani modeli zajedničkog finansiranja projekata.

Gary Rabine, direktor američke kompanije Rabine Global s kojom je potpisan dokument, rekao je da se njegova kompanija bavi izgradnjom puteva visokog kvaliteta, kao i tehnologijama iz oblasti robotike i vještačke inteligencije.

O kakvom projektu je riječ?

Jadransko-jonska autocesta jedan je od najvećih planiranih saobraćajnih projekata u BiH. Dio je koridora koji bi se trebao povezati kroz Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Grčku, stvarajući novu saobraćajnu vezu duž istočne obale Jadrana.

Kroz Bosnu i Hercegovinu planirana trasa duga je oko 103 kilometra, podsjeća BiznisInfo.ba.

Autocesta bi se odvajala od Koridora 5C kod Počitelja. Dok Koridor 5C odatle nastavlja prema Pločama, Jadransko-jonska autocesta skretala bi prema istoku i prolazila kroz Hercegovinu. Planirana trasa vodi:

od čvora Počitelj;

prema Stocu;

zatim prema Trebinju;

i dalje do granice s Crnom Gorom.

Prema postojećim planskim dokumentima, trasa počinje na međuregionalnom čvoru Počitelj, gdje se povezuje s autocestom na Koridoru 5C, a završava na granici s Crnom Gorom.

Projekat prolazi kroz oba entiteta

Jadransko-jonska autocesta prolazi kroz Federaciju BiH i Republiku Srpsku. Federacija BiH već radi na pripremi prve dionice od Počitelja do Stoca, za koju su pokrenute aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta i pripremi projektne dokumentacije.

S druge strane, današnji memorandum odnosi se na nastavak trase od Stoca prema Trebinju, odnosno dio koji prolazi kroz Republiku Srpsku.

Zbog toga se ovaj projekat smatra jednim od najvažnijih budućih saobraćajnih pravaca u Hercegovini jer bi po prvi put autocestom povezivao Koridor 5C, istočnu Hercegovinu i granicu s Crnom Gorom.

Nova razvojna osovina Hercegovine

Ako bude realizovana u punom obimu, Jadransko-jonska autocesta mogla bi postati druga najvažnija autocestovna veza u Bosni i Hercegovini nakon Koridora 5C.

Osim boljeg povezivanja Hercegovine, projekat bi omogućio bržu vezu prema Crnoj Gori i ostatku Jadransko-jonskog koridora, koji je planiran kao jedna od ključnih saobraćajnih ruta u ovom dijelu Evrope.

