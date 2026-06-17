Argentina je pobijedila Alžir rezultatom 3:0 u prvoj utakmici Grupe J Svjetskog prvenstva, odigranoj u Kansas Cityju. Sva tri gola postigao je čudesni Lionel Messi, koji je zabio u 17., 60. i 76. minuti utakmice. Branioci naslova tako su pobjedom započeli svoj pohod na odbranu titule.

Čudesni Argentinac je sa tri gola stigao do brojke od 16 golova na Svjetskim prvenstvima, čime se izjednačio na prvom mjestu u vječnoj ljestvici s Miroslavom Kloseom. Također, Messi je sa 38 godina i 357 dana postao najstariji igrač koji je postigao tri gola na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva i oborio rekord Cristiana Ronalda za najstarijeg igrača koji je postigao hat-trick. Portugalac je postigao tri gola protiv Španije na Svjetskom prvenstvu 2018. u dobi od 33 godine i 130 dana.

Utakmica je počela vrlo živo, s dva poništena gola u prvih osam minuta. Prvo je Messijev gol poništen zbog ofsajda u četvrtoj minuti, dok je Alžirac Fares Chaibi također postigao gol u osmoj minuti, ali i njegov gol nije priznat.

Rezultat se ipak promijenio u 17. minuti, kada je Argentina povela. Rodrigo De Paul je namjestio Messiju, koji je jurnuo prema golu i postigao gol sa 17 metara za vodstvo. Tim golom, svojim 14. na Svjetskom prvenstvu, stigao je do Kyliana Mbappéa i Gerda Müllera. Promjene rezultata nije bilo do kraja poluvremena, a dogodio se i ozbiljniji prekršaj Messija koji je prošao bez kartona.

Argentina je potvrdila pobjedu u drugom poluvremenu, a Messi je ponovo bio u vodstvu. U 60. minuti udvostručili su prednost nakon što je udarac Alexisa Mac Allistera za dlaku odbranio golman Luca Zidane, a Messi je iz blizine loptu poslao u mrežu. Bio je to njegov 15. gol na Svjetskom prvenstvu, izjednačivši se s Brazilcem Ronaldom.

Svoj het-trik i konačnih 3:0 postigao je u 76. minuti. Nakon kombinacije s Nicolásom Gonzálezom, namjestio je udarac s ruba kaznenog prostora i postigao majstorski gol. Tim golom izjednačio se s rekorderom Miroslavom Kloseom na vrhu liste strijelaca sa 16 golova.

Odmah nakon toga, u 79. minuti, selektor Lionel Scaloni ga je zamijenio, a cijeli stadion ga je ispratio gromoglasnim aplauzom. Do kraja utakmice nije bilo više uzbuđenja. Osim što je Argentini donio pobjedu, Lionel Messi je ovom utakmicom postavio ili izjednačio nekoliko impresivnih rekorda. Bio je to njegov 200. nastup za reprezentaciju, a postao je i prvi nogometaš u historiji koji je nastupio na šest različitih svjetskih prvenstava.

Sa tri gola postao je tek četvrti Argentinac koji je postigao het-trik na Svjetskom prvenstvu, nakon Guillerma Stabilea, Gabriela Batistute i Gonzala Higuaína. Najvažnije je da se sa 16 golova na Svjetskom prvenstvu izjednačio s Nijemcem Miroslavom Kloseom na vrhu liste svih vremena. Prvu priliku da ostane sam na vrhu imat će za šest dana kada Argentina igra protiv Austrije.

(Kliker.info-agencije)