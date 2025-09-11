Potjera za ubicom Charlieja Kirka, ‘mračan trenutak za Ameriku’ poručio Trump

Američki Federalni istražni biro provodi akciju potrage za osobom koja je u srijedu usmrtila Charlieja Kirka na skupu na univerzitetskom kampusu u Utahu.

Konzervativni aktivista i bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, pogođen je metkom tokom javnog skupa. U teškom stanju je prevezen u bolnicu na operaciju, ali je preminuo.

Trump je poručio da je “ovo mračan trenutak za Ameriku”.

“Ispunjen sam tugom i ljutnjom zbog gnusnog atentata na Charlieja Kirka. On je uzor istine i slobode, i nikada nije postojao niko koga su mladi toliko poštovali”, naveo je američki predsjednik u poruci objavljenoj na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Suosnivač i izvršni direktor omladinske organizacije Turning Point USA, 31-godišnji Kirk, najnovija je žrtva političkog nasilja širom Sjedinjenih Država, podsjeća AP.

Video-snimci na društvenim mrežama sa Univerziteta Utah Valley prikazuju Kirka kako govori dok sjedi napolju ispod bijelog šatora ukrašenog sloganima “Američki povratak” i “Dokažite da nisam u pravu”.

Čuje se jedan hitac i vidi se kako Kirk podiže ruku ka vratu iz kojeg šiklja krv. Čuju se i zapanjeni gledaoci kako vrište i vidi se kako bježe.

Osoba najprije privedena na Univerzitetu Utah Valley nije osumnjičena za napad, te policija traga za napadačem.

Vlasti su navele da je osumnjičeni vjerovatno pucao s krova sa znatne udaljenosti, dodajući da se na mitingu okupilo oko 3.000 ljudi.

Svi živući bivši predsjednici SAD-a oglasili su se zbog ubistva Kirka.

Bill Clinton je na mreži X napisao da je “ožalošćen i ljut zbog ubojstva Charlieja Kirka”. “I nadam se da ćemo svi proći kroz ozbiljnu introspekciju i udvostručiti svoje napore da se strastveno, ali mirno uključimo u raspravu.”

George W. Bush je izjavio da je Kirk “hladnokrvno ubijen dok je izražavao svoje političke stavove”. “Nasilje i žestoko zlo moraju se ukloniti iz javnog prostora. Članovi drugih političkih stranaka nisu naši neprijatelji, oni su naši sugrađani”, poručio je.

Prethodno su bivši predsjednici Barack Obama i Joe Biden ponudili slične osude pucnjave.

Obama je na X-u napisao da “ova vrsta prezrenog nasilja nema mjesta u američkoj demokratiji”, dok je Biden naveo: “U našoj zemlji nema mjesta za ovakvu vrstu nasilja. To mora prestati”.

Organizaciju Turning Point USA su 2012. godine u predgrađu Chicagoa osnovali Kirk, tada 18-godišnjak, i William Montgomery, aktivista pokreta Tea Party (Čajanka), da bi na univerzitetskim kampusima propovijedali o niskim porezima i ograničenjima vlasti. To nije bio trenutni uspjeh, prenosi AP.

Međutim, Kirkova revnost za suočavanje sa liberalima u akademskim krugovima na kraju je osvojila uticajnu grupu konzervativnih finansijera.

Uprkos početnim sumnjama, Turning Point USA je sa entuzijazmom podržao Trumpa nakon što je osvojio nominaciju Republikanske stranke 2016. godine. Kirk je tokom kampanje za opšte izbore bio lični pomoćnik Donalda Trumpa Mlađeg, najstarijeg sina predsjednika.

Ubrzo je Kirk bio redovno prisutan na kablovskoj televiziji, gdje se oslanjao na društvene sporove i hvalio Trumpa, a predsjednik i njegov sin bili su podjednako oduševljeni i često su govorili na konferencijama Turning Pointa.

