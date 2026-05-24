hamburger-icon

Kliker.info

Poslijepodnevni Trump: Nećemo srljati u dogovor jer je vrijeme na našoj strani

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Poslijepodnevni Trump: Nećemo srljati u dogovor jer je vrijeme na našoj strani

24 Maja
17:47 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pregovori s Iranom “napreduju uredno i konstruktivno” te da je svojim pregovaračima poručio da “ne žure sa sporazumom”.

Trump je dodao da je “vrijeme na američkoj strani” te da će američka pomorska blokada Irana “ostati potpuno na snazi dok sporazum ne bude postignut, potvrđen i potpisan”.

“Obje strane moraju uzeti vremena i sve napraviti kako treba. Ne smije biti pogrešaka”, poručio je Trump.

Dodao je da odnos SAD-a i Irana postaje “mnogo profesionalniji i produktivniji”.

Trump je ponovno naglasio da Iran ne smije “razviti niti nabaviti” nuklearno oružje ili bombu, ponavljajući ranije izjave američkog državnog tajnika Marca Rubija.

Istodobno je još jednom kritizirao nuklearni sporazum s Iranom iz 2015., koji je za mandata Baracka Obame sklopljen pod nazivom JCPOA, tvrdeći da je taj dogovor bio “izravan put” prema iranskom razvoju nuklearnog oružja.

(Kliker.info-agencije)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku