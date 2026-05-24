Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pregovori s Iranom “napreduju uredno i konstruktivno” te da je svojim pregovaračima poručio da “ne žure sa sporazumom”.

Trump je dodao da je “vrijeme na američkoj strani” te da će američka pomorska blokada Irana “ostati potpuno na snazi dok sporazum ne bude postignut, potvrđen i potpisan”.

“Obje strane moraju uzeti vremena i sve napraviti kako treba. Ne smije biti pogrešaka”, poručio je Trump.

Dodao je da odnos SAD-a i Irana postaje “mnogo profesionalniji i produktivniji”.

Trump je ponovno naglasio da Iran ne smije “razviti niti nabaviti” nuklearno oružje ili bombu, ponavljajući ranije izjave američkog državnog tajnika Marca Rubija.

Istodobno je još jednom kritizirao nuklearni sporazum s Iranom iz 2015., koji je za mandata Baracka Obame sklopljen pod nazivom JCPOA, tvrdeći da je taj dogovor bio “izravan put” prema iranskom razvoju nuklearnog oružja.

