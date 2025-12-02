Poslanička inicijativa Sanela Kajana : Nedopustivo je da veliki broj portala nastavlja raditi bez ikakvih osnovnih podataka

Poslanik u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta Sanel Kajan uputio je poslaničku inicijativu Vladi Federacije BiH za regulaciju djelovanja internetskih portala u Federaciji Bosne i Hercegovine uključujući propisivanje sankcija u slučaju da portali emituju lažne informacije ili govor mržnje.

– Nedopustivo je da veliki broj portala nastavlja raditi bez ikakvih osnovnih podataka – bez imena i prezimena osoba koje uređuju i objavljuju sadržaj, bez imenovanog urednika, bez novinara, bez adrese, bez e-maila i bez broja telefona. Takvi portali ne mogu se smatrati medijima u profesionalnom smislu već predstavljaju poligone za manipulacije, širenje mržnje, dezinformacija i bilo kakvog sadržaja bez ikakve odgovornosti – obrazložio je Kajan. Koliko je važno ostati pribran i ne reagovati na neprovjerene, senzacionalističke objave, Kajan navodi primjer iz susjedne Hrvatske gdje je u naslovu portala objavljeno da je “muslimanski migrant izbo časnu sestru uzvikujući Allahu Ekber”, međutim, službeni rezultati policijske i pravosudne istrage pokazali su suprotno – da se ona sama ozlijedila te je protiv nje podignuta krivična prijava zbog lažnog prijavljivanja krivičnog djela, obmanjivanja policije i uznemiravanja javnosti.

Sličan slučaj desio se i u Mostaru, napominje Sanel Kajan, kada je nakon paljenja službenog vozila gradonačelnika Mostara, veliki broj portala objavio potpuno lažne i neutemeljene vijesti.

To nažalost nije izolovan slučaj, konstatuje Kajan napominjući da u Federaciji BiH djeluju desetine, pa i stotine portala bez impresuma, bez osnovnih identifikacijskih podataka i bez ikakve mogućnosti da građani, novinari ili institucije utvrde ko stoji iza plasiranja lažnih vijesti i sadržaja koji potiču mržnju i netrpeljivost. Na taj način razara se povjerenje među ljudima, potiče polarizacija u društvu i urušava integritet novinarske profesije. Ovo je dno profesionalnih standarda i moralno posrnuće koje više niko ne smije tolerisati, mišljenje je Kajana.