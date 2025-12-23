POSKOK u akciji na području Sarajeva i Mostara : Pretres Ureda Nermina Nikšića i Ministarstva prometa i komunikacija FBiH
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), uz asistenciju kolega iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, započeli su danas opsežnu akciju pretresa na tri lokacije na području Sarajeva i Mostara.
Akcija se provodi po direktnoj Naredbi Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije BiH, a meta su najviše federalne institucije.
Pretresi u samom vrhu vlasti
Kako je zvanično saopćeno, istražitelji vrše pretres prostorija Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, kao i prostorija Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH sa sjedištem u Mostaru.
Osim službenih prostorija, policija je ušla i u jedan privatni stambeni objekat, gdje se vrši pretres objekta i osobe zatečene u njemu.
Oduzeti službeni računari
Iz MUP-a su potvrdili da su tokom aktivnosti u Ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru izuzeti materijalni dokazi.
“Tom prilikom na licu mjesta izvršen je i pretres službenih računara Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH te su privremeno oduzeti laptopi kao i određena dokumentacija,” navodi se u saopćenju.
Istraga u predmetu “Munjić i dr.”
Ovi pretresi nisu izolovan slučaj, već su dio šire istrage koja se vodi u okviru predmeta kodnog naziva “Munjić i dr.”. Cilj današnjih aktivnosti je prikupljanje dodatnih dokaza koji su neophodni za dalji rad na ovom složenom slučaju koji se tiče sumnji na koruptivne radnje unutar sistema federalne uprave.
(Kliker.info-N1)
Komentari