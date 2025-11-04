POSKOK oduzeo telefone zbog istrage u aferi ‘spengavanje’

Posebni odjel za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine (POSKOK) privremeno je oduzeo telefone od četiri osobe zbog slučaja sporne prepiske koja ukazuje na zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i korupciju u takozvanoj aferi “spengavanje”.

Tiče se prepiske između zvaničnika Vlade Federacije BiH i Federalne uprave policije, predmet o ovome je u POSKOK-u otvoren još od jula, nakon što je dokumentaciju dostavilo Kantonalno tužiteljstvo u Sarajevu.

“Radi se na prikupljanju šifri i obradi podataka koji će biti dostavljeni Posebnom odjelu Vrhovnog suda FBiH koji je i naredio aktivnosti”, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Nina Hadžihajdarević, glasnogovornica POSKOK-a.

Telefon je oduzet i Ervinu Mušinoviću, direktoru Policijske akademije Federalnog Ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP).

Mušinović je na svom Facebook nalogu napisao da je “skladu sa zakonskim procedurama, predao svoj službeni telefon u okviru predmeta koji se odnosi na prepiske iz telefona direktora FUP-a Vahidina Munjića”.

Prethodno je za RSE potvrđeno da je Posebni odjel Federalnog tužilaštva predmet otvorio u julu. Preuzet je od Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

“U ovoj fazi se poduzimaju sve potrebne radnje iz nadležnosti ovog tužilaštva”. navodi se u odgovoru Federalnog tužilaštva za RSE.

Afera “spengavanje” odnosi se na prepisku između v.d. direktora FUP-a Vahidina Munjića, premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, kao i službenika Federalne uprave policije Muhameda Ohranovića.

Ohranović je, prema ranije objavljenim porukama na portalu Istraga.ba, koordinirao između Nikšićevog kabineta i Munjića, kao i direktora Sudske policije Dženada Groše, te šefice Nikšićevog kabineta Arijane Huseinović-Ajanović.

Poruke se odnose na dogovore o zapošljavanju u javnim preduzećima, među kojim i u FUP-u, bliskih rođaka, prijatelja, te prenošenja informacija o istragama koje su u toku.

Iz Kantonalnog tužiteljstva u Sarajevu je potvrđeno da je u ovoj instituciji bio otvoren predmet nakon anonimne prijave iz januara 2025., koja se odnosi na konkurs prijema policijskih službenika u Federalnu upravu policije.

Još u februaru je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo provjeravalo navode i dostavilo izvještaj Tužiteljstvu KS-a, a u predmet je bilo uključeno i državno Tužiteljstvo.

“Budući da je Posebni odjel (POSKOK) krenuo sa radom u aprilu, a isti dan Tužilaštvo BiH dostavilo ovjerene fotokopije naredbi za pretrese i vještačenje mobilnih uređaja, pristupilo se popisu spisa koji je u maju ustupljen POSKOK-u na dalje postupanje”, rečeno je za RSE iz Kantonalnog tužiteljstva.

Nikšić je na društvenim mrežama izjavio da “afere nema” i da je riječ o “pakovanju”.

