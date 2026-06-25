Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je u okviru trećeg kola grupne faze sinoć u Seattleu srušila Katar sa 3:1 i tako ispisala historiju našeg fudbala.

Naime, izabranici Sergeja Barbareza su tako izborili plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, prvi put u historiji.

Nakon historijske pobjede, mnogi su se oglasili na svojim društvenim mrežama.

Tako je uradio i selektor Sergej Barbarez.

Pogledajte dirljivu poruku našeg selektora i legende reprezentacije…

(Kliker.info-SC)