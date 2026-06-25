Poruka selektora Barbareza nakon istorijskog uspjeha : Zar je važno šta ‘stručnjaci’ kažu, a mi ispisasmo fudbalsku historiju i ujedinismo narod
25 Juna
19:49 2026
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je u okviru trećeg kola grupne faze sinoć u Seattleu srušila Katar sa 3:1 i tako ispisala historiju našeg fudbala.
Naime, izabranici Sergeja Barbareza su tako izborili plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, prvi put u historiji.
Nakon historijske pobjede, mnogi su se oglasili na svojim društvenim mrežama.
Tako je uradio i selektor Sergej Barbarez.
Pogledajte dirljivu poruku našeg selektora i legende reprezentacije…
(Kliker.info-SC)
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