Poruka Izraelu: Egipat militarizira Sinaj i započinje vojne vježbe s Turskom

Egipat poduzima vojne poteze na Sinajskom poluotoku i također nastoji ojačati svoju podršku u inozemstvu. Ima bliske veze u Zaljevu, a nedavna izvješća pokazuju da se okreće i Turskoj, pri čemu će Ankara i Kairo održati svoju prvu zajedničku vojnu vježbu nakon dugo vremena, piše The Jerusalem Post. Izrael je zabrinut zbog egipatskog vojnog raspoređivanja na Sinaju, piše izraelski medij.

Kompleksna uloga poluotoka u povijesti Izraela i Egipta

Sinajski poluotok ima važnu vojnu i geopolitičku ulogu u povijesti sukoba između Izraela i Egipta. Tijekom Sueske krize 1956. godine Izrael je, uz potporu Velike Britanije i Francuske, napao Egipat, a Sinaj je tada postao glavno bojište. U Šestodnevnom ratu 1967. Izrael je okupirao cijeli Sinaj nakon što je Egipat zatvorio pristup izraelskoj luci Eilat, što je dovelo do velikog teritorijalnog proširenja Izraela.

Godine 1973. Egipat je pokrenuo iznenadni napad na Sinaj tijekom Jomkipurskog blagdana, nastojeći vratiti izgubljeni teritorij. Iako su Egipćani u početku ostvarili uspjehe, Izrael je na kraju zaustavio napredovanje egipatskih snaga. Taj rat doveo je do mirovnih pregovora i povijesnog sporazuma iz Camp Davida 1978., prema kojem je Izrael vratio Sinaj Egiptu 1982. godine, a Egipat priznao Izrael kao državu.

Danas je Sinaj pod egipatskom kontrolom, ali se suočava s brojnim sigurnosnim izazovima, osobito zbog aktivnosti islamističkih skupina. Unatoč svom strateškom i ekonomskom značaju, regija i dalje ostaje nestabilna.

Sinajski poluotok nije potpuno militariziran, ali ni potpuno demilitariziran. Prema mirovnom sporazumu između Egipta i Izraela iz 1979., Egipat smije imati ograničenu vojnu prisutnost u Sinaju, ovisno o zonama koje su dogovorene. Najistočniji dio uz izraelsku granicu ima najstroža ograničenja. Mirovne snage (MFO) nadziru provedbu sporazuma. Zbog sigurnosnih prijetnji, posebno od terorističkih skupina, Izrael je u više navrata dopustio Egiptu jaču vojnu prisutnost u nekim dijelovima, ali uvijek uz prethodni dogovor. Granica s Gazom

“U prvom službenom komentaru Egipta o svom vojnom raspoređivanju na Sinaju, Kairo je otkrio ciljeve prisutnosti oružanih snaga na poluotoku“, izvijestio je danas medij Al-Ain sa sjedištem u UAE-u. “Egipatska državna informativna služba, službeno tijelo ovlašteno za komunikaciju sa stranim medijima, izdala je izjavu u vezi s izvješćima koja kruže na nekim međunarodnim web stranicama i medijskim kućama o prisutnosti oružanih snaga na Sinajskom poluotoku”, pišu i nastavljaju kako su Egipćani potvrdili da su “snage prisutne na Sinaju izvorno imale za cilj osigurati egipatsku granicu od svih prijetnji, uključujući terorističke operacije i krijumčarenje, u okviru prethodne koordinacije sa strankama mirovnog sporazuma”.

U izvješću se dalje navodi da je “Egipat naglasio svoju apsolutnu predanost nastavku mirovnih sporazuma, s obzirom na to da kroz svoju povijest nikada nije prekršio nijedan ugovor ili sporazum”.

Kairo se protivi proširenim vojnim operacijama Izraela u Gazi i također je kritizirao svaki pokušaj “raseljavanja” Palestinaca iz Gaze. Drugim riječima, Egipat ne želi da se Palestinci potisnu na Sinaj. Ne želi da Sinaj bude destabiliziran kao što je bio prije deset godina, nakon što su se mnoge ekstremističke skupine infiltrirale u Sinaj nakon Arapskog proljeća, što je dovelo do toga da postane sve veća zona pobune.

Održavanje mira na Sinaju

Poluotok je u posljednje vrijeme mirniji, a Kairo želi da tako i ostane. “S druge strane, Egipat je ponovio svoje apsolutno odbacivanje proširenja vojnih operacija u Gazi i raseljavanja Palestinaca s njihovih zemalja te svoju podršku pravu palestinskog naroda da uspostavi neovisnu državu na temelju rješenja o dvjema državama na zemlji od 4. lipnja 1967., s istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom”, govore iz Kaira.

U kolovozu je američko veleposlanstvo u Egiptu istaknulo: “Multinacionalna vojna vježba Bright Star 25, koju su zajednički organizirali američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) i Egipatske oružane snage/Egipatsko tijelo za obuku, službeno je započela ovog tjedna svečanim otvaranjem u vojnoj bazi Mohamed Naguib u Egiptu 28. kolovoza. Vježba je jasan dokaz nepokolebljive i trajne predanosti Sjedinjenih Država partnerstvu s egipatskim oružanim snagama i drugim nacijama kako bi se osigurala međusobna sigurnost i zaštita.“

Dana 18. rujna grčki mediji izvijestili su: “Turske i egipatske snage sljedeći tjedan održavaju zajedničke pomorske i zračne vježbe u istočnom Mediteranu, prve u 13 godina, priopćilo je tursko Ministarstvo obrane”. Vježba se zove More prijateljstva ili “Bahr El Sadaka” i održat će se od 22. do 26. rujna. Turska sve glasnije kritizira Izael, a u Siriji se Turska i Izrael trenutno nalaze na sukobljenim stranama. Vježba Turske i Egipta u istočnom Mediteranu, nakon dugo vremena i baš u ovom razdoblju, je svakako usmjerena poruka prema Izraelu.

U međuvremenu, Egipat također surađuje s Pakistanom. „Tijekom sastanka s pakistanskim veleposlanikom u Kairu Aamirom Shouketom, egipatski ministar vojne proizvodnje Mohamed Salah El-Din rekao je da se Egipat raduje otvaranju novih strateških partnerstava s pakistanskim tvrtkama za vojnu proizvodnju kako bi se povećala uzajamna korist za obje zemlje“, primijetio je Egypt Today. Cilj Egipta je ojačati podršku iz Zaljeva, Turske i Pakistana, a istovremeno osigurati da se rat u Gazi ne proširi na Sinaj.

(Geopolitika)