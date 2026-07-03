Fudbalska reprezentacija Portugala novi je učesnik osmine finala Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku.

Portugalci su večeras u Torontu u derbiju šesnaestine finala nakon velikog preokreta savladali selekciju Hrvatske sa 2:1 . Kristijana Ronalda i društvo sada čeka novi spektakl i duel sa Španijom u osmini finala, dok se Luka Modrić koji je otplesao posljednji ples na Mundijalima i “vatreni“ vraćaju kući već nakon šesnaestine finala, što se smatra neuspjehom kada se zna da su u Kataru bili treći, a u Rusiji drugi.

Junak Portugala je bio Gonsalo Ramoš koji je pogodio u 94. minuti za šokanatan poraz Hrvatske koja je u 103. minuti pogodila za 2:2, ali se opet VAR uključio i poništio gol zbog ofsajda. To je utvrđeno zahvaljujući senzoru unutar lopte i zato je dosuđen ofsajd i poništen gol. Da Matanović nije kačio loptu, gol bi bio regularan.

U prvom tek jedna prava prilika i to na samom početku meča, kada je udarac Fernandeša zaustavio Livaković. Portugalci su bili opasniji, dok su se Hrvati odlučlji da prijete iz tranzicije, ali nisu ozbiljnije zaprijetili golu Košte.

Hrvatska sjajno otvara drugio dio. Prvo je Kovačić bio u šansi, ali je Košta sjajno odbranio, a onda je u 53. minuti Hrvatska povela. Stanišić sjajno ubacuje do Perišića koji u svom stilu pogađa za 1:0. Do kraja ludnica. Leao je pogodio prečku, na drugoj strani Košta zaustavlja Sučića, a onda Ronaldo pogađa, ali uz minimalan ofsajd.

Onda sporna situacija u 64. minuti nakon kornera. Vlašić je objema rukama obrglio i oborio Veigu, a sudija nakon gledanja VAR-a sudi penal. Siguran je bio Ronaldo. U nastavku tri velike šanse za Vatrene. Kovačić je u 75. dva puta sjajno šutirao, no Košta je dva puta sjajno odbranio, prvi put uz pomoć stative. Minut kasnije Matanović u velikoj šansi, ali Košta opet brani. Potom je Sučić pogodio, ali ponovo mali ofsajd.

I onda u 95. minuti šok za Hrvatsku. Leao je ubacio, a rezervisa Gonkalo Ramos pogodio za 2:1 i oproštaj Hrvatske od Mundijala. Na kraju nevjerovatne drame poništen je gol Hrvatskoj u 103. minuti zbog ofsajda, nakon gledanje VAR-a.

(Kliker.info-agencije)