Porodični biznis : Milorad Dodik ovlastio sina Igora da potpisuje dokumente SNSD-a

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ovlastio je svog sina Igora Dodika da u njegovo ime potpisuje sve akte u vezi sa predstojećim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, saznaje Istraga.ba. Milorad Dodik je 26. septembra ove godine potpisao punomoć kojom ovlašćuje svog sina.

– Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD, sa sjedištem u Banjoj Luci, ovlašćuje Igora Dodika da u ime i za račun vlastodavca – ispravi, potpiše i ovjeri, eventualno ispravljenu prijavu i druge prateće dokumente uz prijavu, u cilju ovjere SNSD-a za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske 2025. godine – Centralnoj izbornoj komisiji BiH – navedeno je u punomoći koju je potpisao Milorad Dodik. Dodik je ovo učinio nekoliko dana prije nego što je Centralna izborna komisija BiH ovjerila SNSD za učešće na izborima. Dodik je, naime, očekivao da CIK, zbog presude Suda BiH, odbije ovjeriti SNSD, pa je, stoga, ovlastio svog sina da potpisuje buduće akte.

Podsjetimo, Centralna izborna komisija BiH na sjednici održanoj 1. oktobra ovjerila je učešće SNSD-a na prijevremenim izborima za predsjednika RS. Nema smetnje da Milorad Dodik ostane predsjednik SNSD-a. Protiv ove odluke je glasao član CIK-a Suad Arnautović. On je podsjetio da je Dodik pravosnažnom presudom osuđen na zabranu obavljanja političke funkcije šest godina. Odlukom Visokog predstavnika obustveljene su sve isplate budžetskih sredstava u svrhu finansiranja političkih stranaka SNSD i Ujedinjen Srpska.

– Jezičkim tumačenjem dolazimo do toga da Milorad Dodik ne može vršiti ni dužnost predsjednika političke stranke SNSD. Cilj odluke Visokog predstavnika je da se obustave isplate iz budžetskih sredstava – rekao je Arnautović. aStavom dva člana je propisano da će sredstva biti prenesena na poseban račun koji će biti otvoren u Centralnoj banci.